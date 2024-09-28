"الإرهاب خطر يواجه المجتمع" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم 

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة التوعوية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

خلال ذلك عقدت مكتبة النزلة محاضرة بعنوان "الإرهاب خطر يواجه المجتمع"، أوضحت فيها حنان سرور حنا بالوحدة المحلية بالنزلة- أن الإرهاب له أخطار كثيرة على المجتمع، مشيرة إلى أن كل ما يرهب الناس هو إرهاب يؤثر على المجتمع ككل وليس على الفرد فقط، فإنه يؤثر عليه في اقتصاده أمام العالم كله في كل المجالات.

"الزهايمر أسبابه وطرق الوقاية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وإستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، عقد بيت ثقافة إبشواى محاضرة بعنوان "الزهايمر أسبابه وطرق الوقاية"، بالتعاون مع قسم المرأة بفرع ثقافة الفيوم، تحدثت فيها مها بدوي-أمينة المكتبة- عن تعريف الزهايمر بأنه اعتلال عصبي يؤثر على خلايا المخ يسبب مشاكل فى الذاكرة والمخ والسلوك، ومن أسباب المرض التقدم في السن، أو التاريخ المرضي للأسرة، أيضا بعض إصابات الرأس،وتتعدد أعراضه ومنها؛ التوهان، تكرار الأسئلة، نسيان الأهل، وضع المقتنيات في غير أماكنها، أما عن طرق الوقاية منها؛ ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي سليم، والكشف الدوري لبعض الأمراض مثل؛ ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول، والإقلاع عن التدخين.

وتحت عنوان "الأمانة في العمل من منظور أخلاقي" عقد بيت ثقافة طامية محاضرة، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث فيها الشيخ جابر عيد عبد الحليم عن العمل وأهميته للإنسان وتوفير المال اللازم للإنفاق على أسرته، فلابد أن يتقن عمله، كما أوصانا النبي على إتقان العمل، والإخلاص فيه، ولابد أن يراعي الإنسان ربه في عمله، ويراعي ضميره، لأن العمل أمانة عن طريقه تنهض الأمم والدول، وكلما زاد العمل يزداد الإنتاج، ودخل المواطن.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.