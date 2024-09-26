شعبة الخضراوات تبدأ تفعيل مبادرة من "الغيط للبيت" بمنافذ القابضة للصناعات الغذائية
أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدء تسلم 20 منفذ تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء عرض الخضروات والفاكهة في إطارة مبادرة الشعبة "من البيت للغيط"، بسعر التكلفة.
وكشف من جانبه حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة، إنه سيتم الإنتهاء من تسلم 20 منفذاً تابعين للشركة القابضة في إطار "مبادرة من الغيط للبيت "، والتي تأتي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث ستقوم الشعبة بضخ الخضروات والفاكهة خلال ساعات، علي أن يتم الإفتتاح الرسمي الإثنين المقبل.
وأشار النجيب، أن الشعبة تسلمت الـ 20 منفذاً التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية في محافظتي القاهرة والجيزة، علي أن يتم الإعلان عن حجم الإطنان التي سيتم ضخها من الخضار والفاكهة خلال الساعات القليلة المقبلة، لأنها ستختلف من منفذ للأخر ومن منطقة لأخري.
وشدد النجيب، في بيان للشعبة، أن القائمة الرئيسية من الخضروات والتي يأتي علي رأسها البطاطس والبصل وغيرها سيتم ضخها بالمنافذ التابعة للتموين بسعر التكلفة، إيماناً من الشعبة بضرورة المشاركة المجتمعية في المبادرات التي تستهدف توفير أفضل سعر للمستهلك في ظل تضارب الأسعار وتباينها في الفترة الأخيرة.