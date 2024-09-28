إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي، وأخري ميكروباص بالطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة واسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتقديم الرعاية الطبية لهم ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث و تولت التحقيق .

حادث آخر

وفى حادث سابق أمس أصيب 13 عامل فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربى.تم نقل المصابين الي المستشفي واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بانقلاب سيارة نقل محملة بالعمال بطريق القاهرة أسيوط الغربى.انتقلت على الفور أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 13 عامل وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث و تولت التحقيق