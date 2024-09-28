شباب ورياضة الإسماعيلية تواصل خطة أنشطة مبادرة “بداية”

تواصل إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، خطة أنشطة ومشروعات مبادرة بداية جديدة لتنمية الإنسان المصري لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات وفقًا للخطة التنفيذية التي تشرف عليها الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الأستاذة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، والدكتور ايهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة وبإشراف ومتابعة الأستاذة راندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب، بالتعاون مع وحدة متطوعي الإسماعيلية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وإدارة التعليم المدني مديرية الشباب والرياضة واصلت الحملة دعمها لأعضاء مركز شباب السلام

وشارك أعضاء مركز الشباب في أنشطة حملة أنت أقوى من المخدرات للتوعية ضد مخاطر الإدمان ونشر الوعي بالآثار النفسية والصحية والاجتماعية الناتجة عن الوقوع في براثن الإدمان. حيث تواجد المتطوعين لعمل أنشطة ترفيهية متعددة الأهداف لرفع الوعي وتوعية الطلائع والشباب بخطورة التعاطي على كافة المستويات.



ونفذ الحملة فريق من المدربين المتخصصين من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهم: طه عادل دعاء رضوان واسماء محمود وذلك تحت إشراف الأستاذة سناء عاطف



ويقدم الخط الساخن الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة ليصبح الرقم ١٦٠٢٣ بمثابة طوق النجاة للشباب للشفاء والتعافي من آثار الإدمان.