رئيس جامعة الإسكندرية يشهد حفل تخرج الدفعة 78 من طلاب كلية الهندسة

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، حفل تخرج الدفعة 78 من طلاب كلية الهندسة، وتخرج أول دفعة من طلاب الدرجة المزدوجة بالتعاون جامعة إسكس البريطانية، وجامعة لويفل الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام وهبة، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور وائل المغلاني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد عبد العظيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، واللواء حازم بدر الدين، مساعد قائد المنطقة الشمالية، واللواء بحري خالد قنصوة نائباً عن قائد القوات البحرية، والمهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وأعضاء هيئة التدريس، ولفيف من نواب مجلسي الشعب والشيوخ، ورؤساء مجالس الشركات والهيئات وأولياء الأمور والطلاب.

وقدم قنصوة التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم، مؤكداً أن هذا اليوم هو يوم التتويج لمجهودهم على مدار سنوات طويلة للوصول إلى هذه اللحظة السعيدة التى تدعو إلى الفخر والإعتزاز، وأكد د. قنصوة أن جامعة الإسكندرية مستمرة فى جهودها نحو تدويل التعليم من خلال التعاون مع كبرى الجامعات العالمية، موضحاً ان جامعة الإسكندرية تعمل وفق رؤية إستراتيجية تسعى نحو التطوير بشتى صوره موضحاً أن الجامعة لديها حتى الآن ٥٢ درجة مزدوجة بالتعاون مع أفضل الجامعات على مستوى العالم وتسعى لزيادة هذا العدد فى المستقبل القريب وتوفير درجات مزدوجة ومشتركة فى جميع التخصصات العلمية يستفيد منها الطلاب بجميع كليات الجامعة، وذلك بهدف تحقيق تنافسية وتدويل التعليم وتخريج طلاب قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، ولفت رئيس الجامعة إلى تطوير معامل الكليات وتجهيزها بأحدث الأجهزة ضمن خطة التطوير لتحاكي الجامعات الدولية المرموقة، وتتوافق مع مستوى البرامج والدرجات العلمية التي وقعتها جامعة الإسكندرية مع الجامعات الدولية، فضلاً عن توفير البيئة العلمية والإمكانات المُشجعة للباحثين والمُبتكرين داخل هذه المعامل.

أشاد الدكتور عصام وهبة بمستوى خريجي كلية الهندسة الذين أثبتوا جداراتهم من خلال عملهم كأكادميين فى كبرى جامعات العالم، أو كمسئولين فى الشركات العالمية فى مختلف التخصصات الهندسية، مما يعكس جهود أساتذة الكلية منذ إنشائها وحتى الآن، وأضاف د. وهبة أن الكلية في الفترة الحالية تشهد تطوير شامل في كافة القطاعات حيث تشهد أكبر عملية ترميم لإعادة مبانى الكلية إلى سابق عهدها، وتشهد مشروع تكامل لتحديث جميع معامل الكلية التي تخدم مرحلة البكالوريوس من خلال المبادرة الفريدة التى أطلقها الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، كما تشهد تطوير شامل اللائحة مرحلة البكالوريوس من خلال أربعة محاور رئيسية، المحور الأول يتضمن إنشاء ثلاثة برامج دراسية جديدة وهى برنامج الهندسة الميكانيكية والطيران والفضاء، وبرنامج هندسة الإلكترونيات وتكنولوجيا النانو وبرنامج هندسة العمارة الذكية والمرنة، والمحور الثاني يتضمن إدخال البرامج الفرعية لأول مرة بالكلية فى ٨ برامج فرعية جديدة، أما المحور الثالث يختص بتطوير نظام التدريب الهندسي بالكلية بإدخال نظام التعليم التشاركي مع كبرى الشركات الصناعية، والمحور الرابع يعمل على التوسع في العلاقات الدولية من خلال إنشاء درجات مزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية.

ووجه الدكتور وائل المغلاني، رسالته للطلاب مطالباً إياهم بضرورة ان يفخروا بإنجازهم وتفوقهم، مشيراً إلى أن كلية الهندسة جامعة الاسكندرية هي دائماً مكاناً للتفوق الأكاديمي والإبتكار، وأضاف الدكتو المغلاني ان التخرج ليس نهاية الرحلة بل هو بداية فصل جديد لتطبيق المهارات التي اكتسبوها في الكلية من خلال القدرة على التفكير والعمل الجماعي والتصميم على تحقيق الأهداف لمواجهة تحديات المستقبل، ونصح د. المغلاني الخريجين بضرورة ألا يتوقفوا عن التعلم، وأن يكونوا جزءا من الحلول المبتكرة التي يحتاجها المجتمع.

وقام المهندسون الجدد بحلف اليمين القانونية أمام الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين، الذى قدم بدوره التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم لأنهم أصحاب الفضل الحقيقين، كما قدم التهنئة لقيادات جامعة الإسكندرية لاسهامهم في إعداد برامج تعليمية جديدة تواكب التغير المتسارع في العلوم الهندسية بشكل خاص وكافة العلوم بشكل عام، وأكد أن الخريجين هم من سيصنع مستقبل مصر الزاهر لاسيما وأن كل الدراسات الإقتصادية تشير أن مصر ستكون من أقوى عشر اقتصاديات في العالم نتيجة لامتلاكها كوادر بشرية طبيعية متميزة.