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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

"الزراعة" تستعرض تقريرا بأنشطة "المركزية للإرشاد الزراعي" خلال أغسطس الماضي

الأنشطة الإرشادية
الأنشطة الإرشادية والتوعوية لوزارة الزراعة

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الأنشطة الإرشادية التي نفذتها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، خلال شهر أغسطس الماضي، وما تم تنفيذه من لتقديم الدعم الفني للمزارعين خلال تلك الفترة.


وقالت الدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة، أن الإدارة نفذت حزمة من الأنشطة الإرشادية والتوعوية، بعدد من المحافظات، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف النشاط الإرشادي، والدعم الفني للمزارعين، والتواصل المباشر معهم، لتوصيل المعلومات الإرشادية لهم، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

 

وشملت الأنشطة التي نفذتها الإدارة خلال تلك الفترة، نحو 87  يوم حقلي، من بينها 48 يوم حقلي لمحصول القطن، و ١٤  يوم لمحصول الذرة الشامية، و ٧ ايام لمحصول فول الصويا المفرد والمحمل على المحاصيل الاخرى، فضلا عن ٦ أيام للتكثيف المحصولي، إضافة إلى ١٢ يوم حقلي حول الاستفادة من المخلفات الزراعية في زيادة الانتاج الحيواني وتحسين خواص التربة.


ووفقا للتقرير  تم تنفيذ 14 مدرسة حقلية، وعدد 2455 ندوة في مختلف المراكز الارشادية استفاد منها اكثر من 48799 مزارع ومربي في عدد 16 محافظة على مستوى الجمهورية.


واوضحت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أنه يتم أيضا من خلال المرشدين الزراعيين والاخصائيين تحت اشراف مدير الارشاد بكل محافظة متابعة كافة الانشطة الزراعية لرصد اي مشكلات سواء للنباتات أو الحيوانات وإرسالها الي الادارة لنقلها الي المختصين لإيجاد حلول فورية لها.

وأشارت اسماعيل إلى أنه تم أيضا المشاركة في ورشة عمل تشاورية ضمن انشطة مشروع " تعزيز الابتكار الزراعي في صعيد مصر الجاري تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، ويتم تنفيذه في محافظتي: بني سويف والمنيا، لمناقشة مجموعة من التطبيقات والتقنيات الزراعية المطروحة لرفع قدرة صغار المزارعين بصعيد مصر لمواجهة التغيرات المناخية، بحضور المتابعين المركزيين بالمحافظات المعنية

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