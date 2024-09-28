تعاون بين مديريتي الأوقاف والصحة بالإسكندرية لتنفيذ مبادرة “بداية جديدة لبناء الانسان"

شارك الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية، مديرية الصحة فى توعية المواطنين بالقضايا السكانية والصحة الانجابية

وحرصت مديرية الصحة والسكان بالإسكندرية، على تكثيف التعاون بين جميع مؤسسات الدولة من أجل ضمان إتاحة الخدمات لكل فئات المجتمع ،وذلك في إطار مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان.

يأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر بين مديرية أوقاف الإسكندرية وجميع المؤسسات بالمحافظة.

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة في الاسكندرية، أن هناك تعاون وتنسيق تام بين وزارتى الصحة والسكان والأوقاف، لنشر المعلومات الصحيحة فيما يخص الصحة الإنجابية في المجتمع، مشيرة إلى أنه في إطار هذا التوجه الحكومى المشترك جرى تنفيذ قوافل توعوية لاقامة عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية في المساجد، في هذا الصدد حيث جرىاختيار 4 مساجد لتنفيذ الندوات.

وأوضحت أن الندوات التثقيفية والتوعوية عن الصحة الإنجابية وقضايا السكان، جرت في 4 مساجد هي مسجد الحق بمنطقة عبدالقادر بالعامرية، ومسجد الرحمن بمنطقة المنخفض ببرج العرب، ومسجد شرق المدينة، ومسجد عصر الإسلام لسيدي جابر،وحاضر في الندوات الدكتور عبدالرحمن طارق والدكتورة غادة فتحي، من ادارة الإعلام والتربية السكانية ولبنى عبدالمجيد واحلام الجندي، من ادارة تنظيم الأسرة مع الشيوخ من الأوقاف.

ولفتت إلى أنه تناولت الندوات حسن إختيار شريك الحياة وكيفية الاستفادة من مبادرة المشورة الأسرية وفحص ما قبل الزواج وأهمية المباعدة بين الولادات وتنظيم الأسرة وكذلك دور الرجل في الصحة الإنجابية كما تم تصحيح المعلومات عن الصحة الإنجابية والقضية السكانية وكيفية التغلب على التحديات الحالية من أجل تحسين جودة الحياة للمصريين، كما تم الرد على تساؤلات المواطنين وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

ولفتت إلى أنه جاري التنسيق لعقد عدد من الندوات التوعوية الأخرى بمختلف المساجد بالمحافظة، خلال الأيام المقبل وفق خطة مشتركة للمديريتين.