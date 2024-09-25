نقلته مديرة الطب الوقائى بالقليوبية تعسفيًا فأنتحر بنيل بنها

اقبل شاب يدعى احمد عزت يبلغ من العمر 22 عاما يعمل مراقبا صحيا على الانتحار بالقاء نفسه فى نهر النيل وسط تردد انباء عن انتحاره بسبب نقله تعسفيا الى شبرا الخيمة .

وكانت مستشفى بنها التعليمى قد تلقت جثمان شاب عثر عليه غارقا فى نهر النيل وتبين ان الجثة لشاب يدعى احمد عزت مراقب صحى بالادارة الصحية بطوخ ويبلغ من العمر 22 عاما .

واختلفت أقواويل الاهالي عن سبب انتحار الشاب الغريق، منها تقول ان احمد عزت اصدرت له مديرة عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بالقليوبية قرار تعسفيا دون اى تحقيقات او ادانه فى شيئ يستدعي نقله الى شبرا الخيمة مر أكثر من اسبوع بعد قرار النقل ولكن دون تنفيذ ذلك القرار من جانب الصادر في حقه، على امل العدول عن القرار واستمراره بالادارة الصحية بطوخ .

ونظرا لان والده كان يعمل بالصحة وخرج على المعاش فحاول ان يلتقى بمديرة الطب الوقائى ربما يكون له خاطرًا بعد فترة عملة بالصحة، الا ان المقابلة لم تأتى بنتيجة.. ولم ييأس الاب وعاود مرة اخرى واخرى حتي مساء أمس، ذهبت اسرته لمديرة الطب الوقائي، وظلوا يضغطون عليها ويحاولون ايقاظ انسانيتها خاصة انها تعلم وجميع العاملين بالصحة ان احمد مريضًا نفسيًا وكان يهدد بالانتحار .

عاد والد احمد واسرته خائبين الظن مكسورين الخاطر وتأكدوا من عدم تراجع مديرة الطب الوقائى عن القرار، وعلم احمد بذلك فلم يفكر كثيرًا بل قرر على الفور القاء نفسه بنهر النيل منتحرًا وعثر على جثمانه اليوم وتم نقله الى مستشفى بنها التعليمى لحين صدور قرار الطب الشرعى والنيابة العامة .