أهالى منطقة الشهداء بالإسماعيلية: رصف الطرق الداخلية "حلم عمرنا"

تشهد منطقة حى الشهداء بالإسماعيلية حالة غضب شديدة من الأهالى المقيمين بها بسبب توقف مشروع رصف الطرق بالمنطقة منذ أكثر من 35 عام، وهذا الحى يتوسط قلب المحافظ ، وبعض المشروعات الخدمية الأخرى ومنها، الإنارة وتغير الاسلاك الخاصة بالاعمدة ، والتى تتسبب فى كوارث وخاصة ونحن على قدوم فصل الشتاء والرياح والعواصف

وتقع منطقة " الشهداء " على بعد 2 كيلومتر من ديوان عام محافظة الإسماعيلية تقريبا وتتبع حى ثانى، وتنقسم إلى منطقتين المنطقة الأولى الشهداء والأخرى ت"منطقة القزارة " وبها عدد كبير من السكان وشوارعها بدون رصف فى قلب الإسماعيلية



يقول محمد على أحد أهالى المنطقة، إن مشكلة الشهداء، بدأت منذ فترة، حيث اكتظت المنطقة بالسكان لأنها منطقة قديمة ولم تنال التنمية منذة زمن طويل، وكانت المنطقة تفتقر لكافة الخدمات، وخاصة الرصف وقام احد أبناء الشهداء حسين عبدربة برصف طرق بالسيراميك وبتمهيد الشوارع الداخلية للرصف وإنشاء البنية الأساسية للرصف من رمال وزلط وغيرها، وفجأة توقف العمل مذو فترة رغم انه تم عمل انترلوك إلى المحطة الجديدة المتاخمة للشهداء، ولم يتم رصف جميع الشوارع والارصفة الداخلية بالحى.

وقال سمير محمود - أن الشهداء منذة عهد زعيم الأغلبية بمجلس النواب لم يتم رصف متر واحد داخل الحى وأصبح الحى شوارعة رمل وتكسير ولم يدخل أى خطة بل أكثر خطة المحافظة للرصف يستحوز حى ثالث محل ديوان عام المحافظة وحى المؤسسات ومرافق الدولة ومنشات الحكومة

وفى تصريحات خاصة لبوابة " الوفد " الإلكترونية، صرح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية انة تم من قبل التنسيق مع هيئة قناة السويس المسؤلة عن مياة الشرب والشركة القابضة للصرف الصحى بمحافظات القناة وتوقف خطة الرصف أثناء التنسيق لطلب الهيئة والقابضة بعمل تغير الشبكات من اسبستوس مياة الشرب إلى بلاستك وتغير شبكات الصرف الصحى بالحى وبعد العمل والانتهاء من تغير البنية التحتية سوف يتم رصف الطرق الداخلية بحى الشهداء بالإسماعيلية فى النصف من العام المالى القادم بعد الانتهاء من خطة الهيئة والصرف الصحى.

وطالب أهالى الشهداء بالإسماعيلية، تدخل وزير الإسكان وزيارة عاجلة إلى أقدم أحياء المحافظة بدون رصف وطرق غير ممهدة ولم يهتم بها المسؤلين.