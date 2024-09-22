البحوث الزراعية يشارك في فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الزيتون المصري بمطروح

شارك وفد من مركز البحوث الزراعية في فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الزيتون المصري بمحافظة مطروح

وياتي ذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق واشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بشان تقديم الدعم الفنى اللازم والإرشادات الزراعية المتعلقة بالتنمية الزراعية الشامله فى محافظة مرسى مطروح قام وفد من مركز البحوث الزراعية ممثل فى الدكتور ايمن حموده مدير معهد بحوث البساتين و الدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية و الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية و الدكتور احمد صبرى و الدكتور احمد دياب و الدكتور بلال على بالإضافة إلى الدكتورة امانى محمد بسيونى رئيسة الشبكة النسائية المصرية للزيتون بزيارة مصانع مزارع الزيتون بمحافظة مطروح.

و استقبل الوفد اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح و تناول اللقاء حوارا مفتوحا مع المزارعين والمصنعين بمكتبة مصر بالمحافظة حيث تناول النقاش اللقاء الضوء على اهمية انشاء مشاتل معتمدة فى المحافظة واهمية تطبيق الممارسات الزراعية الجيده وكذلك كيفية التعامل مع التغيرات المناخية والتكيف معها ووضع الحلول المثلى للحد من آثارها السلبيه وايضا تناول اللقاء التعرف على العوامل التى تؤثر فى جودة زيت الزيتون واهمية اتباع الممارسات التصنيعية الجيدة واهميتها فى رفع جودة زيت الزيتون بالمحافظة واهمية المحافظة على سمعة زيت الزيتون المصرى بالإضافة إلى ذلك تم إلقاء الضوء على اهمية التوعية والتثقيف فى زيادة معدلات استهلاك زيت الزيتون وأثر ذلك على صحة وسلامة المستهلك .

تجدر الإشارة إلى انه تم تفقد بعض معاصر الزيتون وتفقد خطوات التشغيل والإنتاج المختلفة للمحافظة علي جودة زيت الزيتون المصري