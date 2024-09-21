اقرأ غدًا بالوفد | مياه أسوان.. في قفص الاتهام

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: مياه أسوان.. في قفص الاتهام.

ـ مياه أسوان.. في قفص الاتهام

ـ “الصحة” تنفي.. والتسمم يطارد الأهالي

ـ “مدبولي”: انتهاء أزمة نقص الدواء خلال أسابيع قليلة

ـ “السيسي” يوجه بمراجعة مصروفات الأولمبياد ومحاسبة المقصرين

ـ رئيس الوفد يهنئ الملك سلمان وولي العهد باليوم الوطني

ـ أمريكا تعزز وجودها العسكري بالمنطقة

ـ مدارس غزة لم يحضر أحد

ـ “الخارجية” تحذر من انزلاق الشرق الأوسط لمنعطف خطير