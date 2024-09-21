السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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اقرأ غدًا بالوفد | مياه أسوان.. في قفص الاتهام

عدد الوطن غدًا
عدد الوطن غدًا

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: مياه أسوان.. في قفص الاتهام.

ـ مياه أسوان.. في قفص الاتهام

ـ “الصحة” تنفي.. والتسمم يطارد الأهالي

ـ “مدبولي”: انتهاء أزمة نقص الدواء خلال أسابيع قليلة

ـ “السيسي” يوجه بمراجعة مصروفات الأولمبياد ومحاسبة المقصرين

ـ رئيس الوفد يهنئ الملك سلمان وولي العهد باليوم الوطني 

ـ أمريكا تعزز وجودها العسكري بالمنطقة

ـ مدارس غزة لم يحضر أحد

ـ “الخارجية” تحذر من انزلاق الشرق الأوسط لمنعطف خطير

 

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