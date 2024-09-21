الزراعة: علماء وباحثي معهد صحة الحيوان ضمن تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية

تقدمت د سماح عبد السلام مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالتهنئة الى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وللسادة الباحثين والعلماء بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمناسبة اختيار تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم لعام ٢٠٢٤ لكلا من د.محمود عصام رئيس بحوث البروسيلا وخبير المنظمة العالمية WOAH لمرض البروسيلا، والدكتور احمد عرفان رئيس بحوث البيوتكنولوجي ورئيس وحدة البيوتكنولوجي بالمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني ، والدكتور عمر اسماعيل زين الدين باحث علم التغذية بالمعمل الفرعي كفر الشيخ بقائمة أفضل 2% من علماء العالم لعام 2024.

ومن الجدير بالذكر أن تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم يتم وفقا لعدد من المعايير لقياس مدى تأثير الأبحاث العلمية بما يثري البحث العلمي بمختلف التخصصات ويساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية المستدامة لخدمة البشرية ويأتي عدد مرات الإستشهاد citations للابحاث العلميه على رأس معايير التصنيف.