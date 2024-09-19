قيمة غذائية واقتصادية عالية.. زيتون مطروح الصحراوي بمساحة 58 ألف فدان

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح معرض المنتجات القائمة على منتجات الزيتون لعدد من أصحاب الشركات بالمحافظة، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان المصري للزيتون.

خلال جولته أشاد محافظ مطروح بجودة المنتج والتشجيع الحفاظ على التطوير المستمر بما بحقق مزيد من القيمة المضافة والعائد الاقتصادى ويوفر مزيد من العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ مطروح ملتقى إطلاق النسخة الثالثة من المهرجان المصرى للزيتون، تحت عنوان مستقبل الزيتون المصرى فى ظل مواجهة المتغيرات المناخية وتحديات التسويق الدولية بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور محمود حسن رئيس المهرجان المصرى للزيتون، وعدد من العلماء والباحثين المشاركين رؤساء الهيئات و الشركات المشاركة، والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة ومحمد أنور مدير عام السياحة والمصايف وعدد من القيادات التنفيذية بمطروح ومنتجى ومزارعى الزيتون وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح.

وفي كلمته رحب محافظ مطروح بضيوف المحافظة، مع انعقاد ملتقى إطلاق النسخة الثالثة من المهرجان المصرى للزيتون، حت عنوان مستقبل الزيتون المصرى فى ظل مواجهة المتغيرات المناخية وتحديات التسويق الدولية، وذلك بالتعاون بين محافظة مطروح وشركة ميد مارت و المزارعين ومنتجى الزيتون وجميع الجهات العلمية والبحثية ذات الصلة، مشيرا إلى تعدد المقومات والموارد التنموية بمحافظة مطروح خاصة في المجال الزراعى مع تميزها، ومنها الزيتون الذى يعد أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، ويزرع على مساحة نحو 58 ألف فداناً، تُنتج أفضل أنواع الزيتون الصحراوي مع تمتعه بقيمة غذائية واقتصادية عالية ..كصناعة زيت الزيتون وغيرها من الصناعات الغذائية.

محافظ مطروح: توزيع 250 ألف شتلة زيتون ضمن خطة التوسع في زراعته

ولفت المحافظ إلى جهود محافظة مطروح في التوسع فى زراعة الزيتون بأصنافة الجيدة , مع توزيع أكثر من ٢٥٠ ألف شتلة زيتون من خلال عدة مبادرات منها : توزيع 65 ألف شتله زيتون خلال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ،و توزيع 50 ألف شتلة زيتون بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة ،و توزيع 100 ألف شتلة بالمجان بالتعاون بين مديرية الزراعة والجهاز التنفيذي لتنمية المشروعات بوزارة الزراعة " عام 2022 ، وتوزيع 92 ألف شتلة عام 2023،وغيرها من مبادرات زراعية للتيسير على أبناء مطروح، مع الترحيب بجهود جميع الجهات البحثية والزراعية فى إرشاد المزارعين و الدعم بالأصناف المتميزة من شتلات الزيتون، والحفاظ على أشجار الزيتون، خاصة مع المتغيرات المناخية.

ورحب "شعيب" بالتعاون مع القطاع الخاص فى مواكبة أحدث تكنولوجيا العصر وتطوير أساليب جديدة لزيادة العائد الاقتصادى من صناعة الزيتون، مؤكدا أن الهدف من الملتقى التأكيد على أهمية دور القطاع الحكومى والخاص فى التعاون لتحقيق أقصى استفادة وعائد اقتصادى يعود على مزارعى ومنتجى زيت الزيتون بمطروح، و تبادل الخبرات بين المشاركين من المتخصصين في مجال تقنيات انتاج الزيتون وتحسين جودة منتجاته والتسويق والترويج الجيد له، معلنا من مطروح إنطلاق مهرجان الزيتون المصرى الثالث فى ديسمبر القادم بالقاهرة، موجها الشكر لجميع المنظمين والمشاركين، متمنياً الخروج بتوصيات واقتراحات بناءه للنهوض بزراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون وتسويقه، بما يتضمنه الملتقى من عدد من المحاضرات لعدد من الأساتذة والباحثين والمتخصصين بحضور مزارعى ومنتجى الزيتون بمطروح.