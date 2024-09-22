تحت رعاية النائب هاني أباظة.. حزب الوفد بالشرقية يحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف| صور

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية إحتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، إحياءا لرسالة النبي محمد وبعثته ودعوته، أقيمت تحت رعاية النائب اللواء هاني دري أباظة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من القيادات منهم: الإعلامي محمد زكي نائب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، والمستشار عمرو عبد الباقي سكرتير عام اللجنة، والمحاسب صلاح عبد العزيز أمين صندوق اللجنة، والمهندس ابراهيم الحفناوي رئيس لجنة الوفد بمركز الزقازيق، والدكتور عبد الغفار عبد الباقي رئيس لجنة الوفد بديرب نجم، والداعية الإسلامية الدكتورة شيماء ابراهيم، وفضيلة الشيخ خالد سليم أبو مسلم رئيس اللجنة الدينية، والمحاسب وليد عمر الرفاعي والدكتور هيثم سعيدة، والمهندس محمد السيد، أعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية، وبمشاركة كبيرة من علماء الأزهر والأوقاف.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، أعقبها عدد من فقرات الإنشاد والابتهالات الدينية ومحاضرة متميزة عن أهم الدروس المستفادة من هذه الذكرى الكريمة والسيرة النبوية الشريفة، قدمهم فضيلة الشيخ خالد سليم أبو مسلم رئيس اللجنة الدينية بحزب الوفد بالشرقية، مؤكدًا أن مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان نوراً أنار الله به الكون وخلصه من ظلمات الجهل، وتلي ذلك كلمات متعاقبة من الحضور فى حب النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

كما تضمنت الاحتفالية كلمة للواء هاني أباظة عضو مجلس النواب، أكد خلالها علي أهمية إحياء ذكرى مولد النبى الكريم الذى بعثه الله رحمه للعالمين واخرج الناس من الظلمات إلى النور والهدى ووجههم إلى الطريق الصحيح وحقق العدل والمساواة بين الناس، مشيرا إلى أن احتفال المصرين بذكرى المولد النبوي الشريف تؤكد ارتباطهم العميق بالنبى ونهجه العظيم وهو ما يمثل دافعاً قوياً لهم، والتأكيد على أن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحتفل العالم الإسلامي به، إنما هو احتفال بمولد القيم والمبادئ والأخلاق، وفي الختام أوصي الحضور وخاصة الشباب بالاقتداء بسيدنا محمد فى أخلاقه ومعاملاته.

وأوضح المحاسب صلاح عبد العزيز، أمين صندوق لجنة الوفد بالشرقية ومقرر الإحتفالية، نحرص سنوياً علي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعزيزا لدور الحزب في خدمة المجتمع ونشر الوعي المستنير لسماحة الدين الإسلامي الحنيف، ويعد بمثابة رسالة تذكير للناس للإقتداء بالسيرة العطرة لسيد الخلق، موجهًا الشكر للواء "هاني أباظة" لدعم تنفيذ مثل هذه الاحتفالات الدينية.