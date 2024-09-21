تحديد الإجراءات المتخذة ضد الشركات المخالفة لضوابط التعامل فى ذات

5 إجراءات للمخالفين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارا بشأن تنظيم ضوابط آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، تضمن القرار 5 إجراءات للهيئة يحق لها اتخاذها حال مخالفة القواعد المنظمة لآلية التعامل فى ذات الجلسة أو آلية التعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالى للشراء.

تضمنت الإجراءات استبعاد سهم أو أكثر من التعامل عليها بالآلية، ووضع حد أقصى لقيمة التعاملات، بجانب منع شركة السمسرة من التعامل على أسهم إحدى الشركات لمدة محددة، وحظر تعامل شركة السمسرة لمدة محددة، وإلغاء الموافقة الصادرة لشركة السمسرة.

يأتى القرار فى إطار استكمال جهود الهيئة لتطوير القواعد التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وزيادة نسب استقرارها وحماية حقوق المتعاملين فيها.

كانت الرقابة المالية سبق ونظمت ورشة عمل لشركات السمسرة فى الأوراق المالية والبالغ عددها 137 شركة بهدف تعزيز مستويات الوعى للمتطلبات الرقابية والالتزام بها، حيث تم استعراض الإطار القانونى للإجراءات الرقابية الواجب اتباعها فى شركات السمسرة والأساليب العملية لتطبيق تلك الإجراءات وكيفية إعداد ووضع خطط لإزالة المخالفات حال وقوعها.