حسام منصور: القرموطي لديه عروض خارجية ولكنه فضل المصري لهذا السبب

أكد حسام منصور، وكيل اللاعب أحمد القرموطي، أنه كان يمتلك عدة عروض أبرزها من ليبيا ولكنه فضل الانتقال لصفوف المصري البورسعيدي بسبب رغبته في العمل تحت قيادة علي ماهر.

وقال منصور أن القرموطي يمتلك إمكانيات فنية مميزة وكان لديه رغبة قوية في الانتقال لصفوف المصري رغم امتلاكه عدة عروض من ليبيا.

ويبحث المصري البورسعيدي عن تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب، بعدما تواجد في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لعدة مواسم ماضية.