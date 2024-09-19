"البحوث الزراعية" يوقع بروتوكول تعاون مع "الفاو" في الإنتاج الحيواني والبساتين

وقع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بروتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو ممثلة في الدكتور حسين جادين مدير مكتب الفاو باليمن

في مجالي الانتاج الحيواني والبساتين.

أكد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية هذا البروتوكول يأتي في إطار قيام معهد بحوث الانتاج الحيواني بتدريب عدد 25 متدرب من جمهوريه اليمن من خلال اجراء عدد 2 دوره تدريبيه الاولى في مجال تغذيه الحيوان يتم تنفيذها خلال شهر نوفمبر القادم وتتضمن التدريب على النظم المختلفه لتغذيه الحيوان التقنيات الحديثه في تغذيه الحيوان واستخدام المخلفات والمتبقيات الحقليه ومتبقيات التصنيع الغذائي في صناعه الاعلاف كذلك استخدام الشجيرات والاعشاب الصحراويه في تغذيه الحيوان اما الدوره الثانيه والمقترح عقدها في شهر ديسمبر القادم 2024 بمركز التدريب الدولي على التلقيح الصناعي ونقل الاجنه بسخا بمحافظة كفر الشيخ والتي تتضمن التدريب على جمع وتقييم السائل المنوي وعمليات التلقيح الاصطناعي للابقار والجاموس والاغنام والماعز والتلقيح داخل الرحم باستخدام المنظار في الاغنام والماعز وفي اطار التعاون بين FAO ومركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث البساتين تم توقيع اتفاقيه تعزيز الممارسات الزراعيه الجيدة و معاملات ما بعد الحصاد لسلسلة القيمه للحاصلات البستانيه في اليمن و سوف يشارك في البرنامج التدريبي حوالي ١٥ متدربا من وزاره الزراعه اليمنيه علي إن يتم تنفيذها في ديسمبر القادم ٢٠٢٤

واضاف رئيس المركز ان هذا البرنامج التدريبي يرتكز علي ٤ محاور ، هى استخدام الممارسات الزراعية الجيدة لمحاصيل البطاطس والعنب و استخدام الاساليب الحديثة لمعاملات ما بعد الحصاد لتقليل الفاقد لمحاصيل العنب و المانجو و الرمان والطماطم و أهمية تعزيز الممارسات الجيدة في سلسله القيمه للمحاصيل البستانيه و اهميه الدخول في الأسواق المربحه فضلا عن خدمات الارشاد و دمج المزارعين الصغار للحفاظ علي سلسله القيمه المضافه حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني والدكتور هشام علام ممثلا عن معهد بحوث البساتين