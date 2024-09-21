السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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هل حالات الإصابة في أسوان ناتجة عن الكوليرا.. المحافظ يكشف الحقيقة (فيديو)

اللواء إسماعيل كمال،
اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان

كشف اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تفاصيل الإصابات المفاجئة بالنزلات المعوية بين أهالي المحافظة، موضحا أنه لا توجد حالات وبائية وإنما حالات فردية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموضوع لا يمكن وصفه بحالة وبائية.

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الصحة: تفقدنا المنازل الخاصة بالمصابين في أسوان لمعرفة الأسباب

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تصريحات وزير الصحة حول حالات نزلات معوية حادة بمحافظة أسوان


وأكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه تم التعامل بشكل سريع مع الحالات المصابة وتقديم كافة الرعاية لها من قبل الفرق الطبية على الفور وعمل اللازم.
واستطرد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه تم مراجعة كافة محطات المياه وعددها 103 محطات موجودة على مستوى المحافظة، والفحوصات أكدت سلامتها تماما.
وأوضح أنه تم الحصول على عينات من الأشخاص المصابين ومن البيوت والأطعمة وبعد فحصها تبين أن جميع ما تم فحصه مطابق للمواصفات، مؤكدا أن النزلات المعوية تواجدت في منطقتي دراو وأبو الريش.
وقال إنه فيما يشاع أن ما حدث وباء كوليرا عار تماما من الصحة، وما يحدث حالات فردية، حيث لا يوجد إصابات كاملة لأسر وإنما حالات فردية.


وأوضح أن مصنع كيما الذي ينتج الأسمدة، يصرف مياهه لمحطة معالجة ثلاثية ولا تذهب مطلقا إلى نهر النيل، مختتما: أن هذه الحالة حدثت بعد المولد النبوي الشريف فيما يمكن أن يشير إلى إمكانية حدوث هذا بسبب تناول أطعمة ومشروبات غير نظيفة. 

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