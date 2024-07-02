الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

محمد قماح يطلق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "سون فاسون"

محمد قماح
محمد قماح

أطلق الفنان محمد قماح، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "سون فاسون"، وهي أول أغنيات ألبومه الجديد، حيث مزجت الأغنية بين موسيقى الراي وايقاع الريجاتون، بكلمات ولحن وتوزيع يدعو للبهجة والرقص.

 

أغنية محمد قماح الجديدة كلمات ذات طابع خاص وعصري، بعدة لغات مختلفة مثل الفرنسية والألمانية والإيطالية والعربية، على غرار ما سبق وقدمه من قبل من أفكار موسيقية مختلفة تحمل كلمات بلغات مختلفة مثل "كروسون" التي حققت نجاحا كبيرا منذ سنوات.

محمد قماح

وتفاعل جمهور محمد قماح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع برومو الأغنية الجديد الذي قام بنشره على حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، ودشن جمهوره عدد من الهاشتاغات احتفالا بطرح الأغنية وتعبيرا عن مضمونها وكلماتها.

 

وتُمثل هذه الأغنية عودة محمد قماح لطرح أغنياته بعد نجاح تجاربه التلحينية مع عدد من المُطربين أبرزهم عمرو دياب بأغنية "الكلام ليك"، حيث انتهى قماح من تنفيذ جميع مراحل ألبومه الجديد الذي يحمل قرابة 20 أغنية، من المُقرر أن يقوم بطرح أغنياته أغنية تلي الأخرى بطريقة منفردة بعيدا عن طرح الألبوم بشكل كامل، وهو الأسلوب الذي يتبعه عمرو دياب وكبار نجوم الغناء في طرح ألبوماتهم الغنائية خلال الفترة الماضية.

محمد قماح

تفاصيل أغنية "Sans Facon"

الجدير بالذكر أن أغنية "Sans Facon" من كلمات وألحان وتوزيع محمد قماح، وهندسة صوتية لـ خالد رؤوف، إذ تأتي هذه الخطوة ليُقدم قماح نفسه في هذا الألبوم كصانع موسيقي يُبدع في الكلمات والألحان والتوزيع على غرار خطوات سابقة قام بتنفيذها لنفسه ولبعض نجوم الغناء أبرزهم عمرو دياب الذي قام بتلحين وتوزيع أغنية "الحفلة" في ألبومه قبل الأخير، إلى جانب تلحينه أغنية "الكلام ليك" في الألبوم الأخير.

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الجريدة الورقية