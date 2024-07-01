ماذا قالت لقاء الخميسي عن مشوارها الفني؟

نشرت النجمة لقاء الخميسي، باقة مميزة من صور لشخصيات جسَّدتها خلال مشوارها الفني، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وعلقت لقاء الخميسي على الصور قائلة: "أنا فخورة بنفسي وممتنة لكل شيء، لقد أتيحت لي الفرصة لتجسيد شخصيات مذهلة".

لقاء الخميسي

أبرز أعمال لقاء الخميسي

قدمت الفنانة لقاء الخميسي في العديد من الأعمال الفنية الناجحة كان أبرزها شمس الأنصاري، الزوجة الرابعة، الإخوة الأعداء، العقرب، الركين، بعد البداية، ألوان الطيف، راس الغول، لمعي القط، بين عالمين، أبواب الشك، سكر زيادة، ضد الكسر.

لقاء الخميسي

على صعيد آخر، كما أثنت الفنانة لقاء الخميسي مؤخراً، على مشروع توثيق ورقمنة أرشيف الفنانين بالذكاء الاصطناعي، ووصفته بأنه "فكرة رائدة".

وقالت لقاء الخميسي، إن توثيق الفن المصري للأجيال القادمة ضرورة، موضحة:" لطالما كان الفن المصري على مدار السنين والأجيال فنا نابضا بالحياة والمشاعر والأفكار والأحداث بما يتبعها من تغييرات في الشخصية المصرية".

واستطردت لقاء الخميسي قائلة:" الفن لا ينفصل عن المجتمع المصري ويجب أن يخلد هذا الفن وفنانيه ومبدعيه للأجيال القادمة وكان يجب توثيق كل ما يخص فنانيه وصناعه من أعمال فنية وجوائز وأخبار مهمة بالتواريخ والسنين لكن يظل الفن المصري خالدا في القلوب وراسخ في العقول لكل المهتمين بالفنون".

لقاء الخميسي

وأشارت لقاء الخميسي في تصريحاتها إلى أن، الذكاء الاصطناعي كما يحمل في طياته التهديد للفن والفنانين إلا أنه يحمل أيضا بعض الإيجابيات التي لها علاقة بتخليد الفنانين وظهورهم الدائم حتى بعد رحيلهم.

تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

لقاء الخميسي

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.

يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.