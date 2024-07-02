الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

رمضان 2025.. هنا الزاهد تكشف تفاصيل مسلسلها "الزواج سم قاتل"

هنا الزاهد
هنا الزاهد

أعلنت النجمة الشابة هنا الزاهد مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل 2025 بعنوان مسلسل الزواج سم قاتل، بعيد غياب 3 سنوات منذ آخر مسلسلاتها "النمر" مع محمد إمام.

 

وكشفت هنا الزاهد تفاصيل مسلسلها الجديد الذي تنافس به في رمضان 2025، قائلة: "اسم المسلسل الزواج سم قاتل مع المخرجة ياسمين أحمد كامل وإنتاج محمد السعدي وهيكون 30 حلقة، المسلسل هيكون مفاجأة، وهما لسه بيختاروا فريق العمل".

هنا الزاهد

 

وأضافت هنا الزاهد: "أنا متحمسة أوي أني هشتغل مع ياسمين عجبني مسلسلها "أعلى نسبة مشاهدة" هي شاطرة جدا وكل الناس اللي في المسلسل كانوا شاطرين".

 

وأشارت هنا الزاهد في حديثها عن سبب غيابها بموسم دراما رمضان السنوات الماضية، معلقه: "كنت السنين اللي فاتت بحب أكتر المنصات وكنت مبسوطة بـ"سيب وأنا أسيب" و"حلوة الدنيا سكر" و"أنا وهي" وكانوا شاغلني عن رمضان وكنت مكتفية بده بس حسيت يلا أعمل حاجة لرمضان".

 

هنا الزاهد

 

وإلى جانب مسلسلها لرمضان 2025، انتهت هنا الزاهد قبل أشهر من تصوير مسلسل "إقامة جبرية" الذي لا تعرف حتى الآن موعد عرضه، وتحدثت عن المسلسل قائلة: "مسلسل غامق جدا ودراما وسايكو وفيه جرايم مسلسل صعب وشخصيتي صعبة وحقيقية أنا بحب الحاجات دي جدا بحب الدراما أكتر".

 

وأكملت هنا الزاهد: "عمري ما شفت نفسي كوميدية الناس شايفني في الحتة دي عشان الأعمال اللي بعملها فيها لايت كوميدي وبتكون أفلام عائلية".

 

من ناحية أخري، تواصل هنا الزاهد تصوير فيلمها الجديد "ري ستارت" الذي تتعاون فيه مع الفنان تامر حسني.

 

هنا الزاهد

 

أبطال فيلم "ري ستارت"

فيلم "ري ستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وعصام السقا وباسم سمرة وميكا ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

 

هنا الزاهد
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الجريدة الورقية