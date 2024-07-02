الثلاثاء 02 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

لطيفة تتصدر التريند بأغنية "الورق"

لطيفة
لطيفة

أطلقت المطربة لطيفة سابع أغنية مصورة لها من ألبوم "مفيش ممنوع" وهي "الورق" كلمات وعبدالوهاب محمد ولحن زياد_الطويل و‏‎ توزيع موسيقي ومكساج تميم.

لطيفة

كلمات أغنية الورق :

وأنا منى للورق

باعرف أكلمك

بأعرف أفهمك

أحساسى كله أيه

وأنا منى للورق

وأنا منى للورق

مش ممكن أتكسف

باكتبلك عن مشاعر

لايمكن تتوصف

غير بس للورق

وانا مني للورق

بكتب في ربع ساعة حاجات مقدرش اقولها

لو جنبك الف ساعة

وانا مني للورق

عندي كل الإرادة لكن وانا جنب منك

بتسكتني السعادة ويسكتني الهنا

 

وانا مني للورق

في روحي الف حاجة لكن مابقولش حاجة

غير لما اكون لوحدي وانا مني للورق

 

وحصدت لطيفة حتى الآن ما يزيد عن 11 ملايين مشاهدة للأغاني التي طرحتها من ألبومها الجديد، كما تصدرت التريند في العديد من الدول العربية.

أغنية الورق

ألبوم لطيفة الجديد

جدير بالذكر إن ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة يضم 10 أغاني، وطرحته كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، كما تطرح يوميا فيديو كليب من أغاني الألبوم، إذ صورت أغاني الألبوم كاملة، ومنها 6 أغاني بالذكاء الاصطناعي Ai مع المخرج وليد ناصيف، وأغنيتين مع المخرج شريف ترحيني، وأغنية مع المخرج جميل جميل المغازي.

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الجريدة الورقية