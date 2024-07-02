الثلاثاء 02 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

شاروخان نجم بوليوود يفوز بجائزة الإنجاز الفخرية في مهرجان لوكارنو السينمائي

شاروخان
شاروخان

حصد نجم بوليوود شاروخان جائزة الإنجاز الفخرية بمهرجان لوكارنو السينمائي، تقديرا لمشواره الفني في السينما الهندية والتي تشمل أكثر من 100 فيلم، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ77 من المهرجان والتي تنطلق في الفترة من 7 إلى 17 أغسطس المقبل.

شاروخان 

وكشفت إدارة مهرجان لوكارنو السينمائي أن شاروخان الشهير في الهند بـ "الملك خان"، سوف يستلم الجائزة في 10 أغسطس في ساحة بيازا جراندي المفتوحة للمهرجان والتي تتسع لـ 8000 مقعد، حيث يعرض فيلمه الدرامي "Devdas" وهو الفيلم الذي حصل على العديد من الجوائز كما ترشح لجائزة بافتا، وفي اليوم التالي يشارك النجم الهندي في جلسة نقاشية للحديث عن مسيرته السينمائية.

 

شاروخان 

نازارو: تكريم شاروخان حلم أصبح حقيقة

على صعيد آخر ، قال المدير الفني لوكارنو جيونا أ. نازارو في بيان صحفي، "استقبال أسطورة حية مثل شاروخان في لوكارنو هو حلم أصبح حقيقة".

 

وأضاف المدير الفني لوكارنو جيونا حديثه عن الفنان الهندي قائلا: "كان بمثابة الملك الذي لم يفقد الاتصال بالجمهور، وهذا الفنان الشجاع والجريء كان دائمًا على استعداد لتحدي نفسه مع البقاء صادقًا مع ما يتوقعه معجبوه في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر من أفلامه".

 

أشار بيان المهرجان أيضًا إلى أنه "مسيرة خان المهنية شهدت تعاونًا رفيع المستوى مع بعض أبرز المخرجين والنجوم في الهند، مما أدى إلى اعتراف هائل على المستوى الدولي أيضًا".

شاروخان 
شاروخان 
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الجريدة الورقية