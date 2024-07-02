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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

مهرجان فينسيا السينمائي يطلق فيلم Beetlejuice 2 في افتتاح دورته الـ81

فيلم Beetlejuice
فيلم Beetlejuice 2

افتتح مهرجان فينيسيا السينمائي دورته الـ81 على فيلم الرعب الكوميدي "Beetlejuice 2" للمخرج تيم بيرتون، المقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل، ويعرض الفيلم في قسم خارج المسابقة، ومن المقرر الإعلان عن القائمة الكاملة للأعمال المشاركة في المهرجان بحلول 23 يوليو الجاري.

فيلم Beetlejuice 2

أكد ألبرتو باربيرا مدير مهرجان فينيسيا، في تصريحات صحفية، قائلاً: "يمثل فيلم Beetlejuice 2 العودة التي طال انتظارها لواحدة من أكثر الشخصيات شهرة في سينما تيم بيرتون، ولكنه أيضًا تأكيد سعيد للموهبة البصيرة غير العادية والإنجاز المتقن لأحد أكثر المؤلفين روعة في عصره.. ويتشرف المهرجان ويفخر باستضافة العرض العالمي الأول لعمل يتميز بتأرجح مدهش من الخيال الإبداعي والإيقاع الهلوسي الدافع".

 

على صعيد آخر، أعرب المخرج تيم برتن عن سعادته بعرض الفيلم في مهرجان فينيسيا، معلقاً: "يعني لي الكثير أن أحظى بالعرض العالمي الأول لهذا الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي".

فيلم Beetlejuice 2

أبطال فيلم Beetlejuice 2

وفيلم Beetlejuice 2 من بطولة مايكل كيتون، ووينونا رايدر، وكاثرين أوهارا، وجاستن ثيرو، ومونيكا بيلوتشي، وجينا أورتيجا، وويليم دافو، وهو الجزء الثاني من الفيلم الكلاسيكي " Beetlejuice" الذي طرح عام 1998.

فيلم Beetlejuice 2

تفاصيل فيلم Beetlejuice 2

وخلال الجزء الجديد من الفيلم يعود ثلاثة أجيال من عائلة "ديتز" إلى منزلهم بعد وفاة مفاجئة في العائلة، عندما تكتشف أستريد "جينا أورتيجا" ابنة ليديا "وينونا رايدر" المراهقة المتمردة، بوابة إلى الحياة الآخرة مخبأة في الطابق السفلي، وعندنا يتكرر اسم الروح الشريرة "بيتلجوس" ثلاث مرات، مما يدعوه إلى إحداث الفوضى في منزل عائلة ديتز مرة أخرى.

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الجريدة الورقية