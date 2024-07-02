عاجل
عاجل.. الإعلان الرسمي لأسماء الوزراء الجدد
الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

ترفع شعار كامل العدد

أسرة عصابة الماكس تحتفل بنجاح مسرحية "ملك والشاطر"

مسرحية ملك والشاطر
مسرحية ملك والشاطر

أحتفل النجم أحمد عز بنجاح مسرحية "ملك والشاطر" التي تعرض على مسرح "بكر الشدي" بالرياض في المملكة العربية السعودية، وشارك الجمهور فيديو من العرض المسرحي بحضور أبطال فيلم "عصابة الماكس"، كما رفع العرض شعار "كامل العدد".

مسرحية ملك والشاطر

تحدث أحمد عز على الفيديو، قائلاً: "مسرحية ملك والشاطر تتشرف اليوم بحضور أبطال فيلم عصابة الماكس الفنانة لبلبة وأحمد فهمي وأوس أوس، مبروك لأبطال الفيلم افتتاحهم اليوم في الرياض، وشكرًا لهيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي الشيخ على دعمها للفن، وشكرًا لفريق عمل مسرحية ملك والشاطر".

مسرحية ملك والشاطر

تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر" 

مسرحية "ملك والشاطر" من إنتاج آلاء الغزالي، وبطولة أحمد عز ويسرا، وتدور أحداثها حول الشاطر حسن الذي يبذل مساعٍ كبرى في سبيل الحصول على السعسع الأسود، وهو المهر الذي اشترطته الملكة "ست الكل" للزواج من شقيقتها.

مسرحية ملك والشاطر
txt

ديانا حداد تطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "الناس الحلوة"

txt

ماذا قالت لقاء الخميسي عن مشوارها الفني؟

txt

أحمد بتشان يطلق أحدث أعماله الغنائية "مش سوا"

txt

نجمات تزوجن رجال أصغر منهن "جرأة في الحب وتحدي للتقاليد بعالم الفن"

txt

فيلم ولاد رزق 3 يحافظ على تصدره شباك التذاكر أمس

txt

حسناء سيف الدين تدخل المستشفى بسبب "حرب نفسية".. صور

txt

إجمالي إيرادات فيلم Inside Out 2 بالسينمات المصرية

txt

إجمالي إيرادات فيلم Bad Boys بالسينمات المصرية منذ طرحه

txt

فيلم الرعب A Quiet Place: Day One يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

txt

فيلم عصابة الماكس.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

مواد متعلقة

ديانا حداد تطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "الناس الحلوة"

ماذا قالت لقاء الخميسي عن مشوارها الفني؟

أحمد بتشان يطلق أحدث أعماله الغنائية "مش سوا"

نجمات تزوجن رجال أصغر منهن "جرأة في الحب وتحدي للتقاليد بعالم الفن"

فيلم ولاد رزق 3 يحافظ على تصدره شباك التذاكر أمس

حسناء سيف الدين تدخل المستشفى بسبب "حرب نفسية".. صور

إجمالي إيرادات فيلم Inside Out 2 بالسينمات المصرية

إجمالي إيرادات فيلم Bad Boys بالسينمات المصرية منذ طرحه

الجريدة الورقية