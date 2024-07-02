أسرة عصابة الماكس تحتفل بنجاح مسرحية "ملك والشاطر"

ترفع شعار كامل العدد

أحتفل النجم أحمد عز بنجاح مسرحية "ملك والشاطر" التي تعرض على مسرح "بكر الشدي" بالرياض في المملكة العربية السعودية، وشارك الجمهور فيديو من العرض المسرحي بحضور أبطال فيلم "عصابة الماكس"، كما رفع العرض شعار "كامل العدد".

مسرحية ملك والشاطر

تحدث أحمد عز على الفيديو، قائلاً: "مسرحية ملك والشاطر تتشرف اليوم بحضور أبطال فيلم عصابة الماكس الفنانة لبلبة وأحمد فهمي وأوس أوس، مبروك لأبطال الفيلم افتتاحهم اليوم في الرياض، وشكرًا لهيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي الشيخ على دعمها للفن، وشكرًا لفريق عمل مسرحية ملك والشاطر".

مسرحية ملك والشاطر

تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"

مسرحية "ملك والشاطر" من إنتاج آلاء الغزالي، وبطولة أحمد عز ويسرا، وتدور أحداثها حول الشاطر حسن الذي يبذل مساعٍ كبرى في سبيل الحصول على السعسع الأسود، وهو المهر الذي اشترطته الملكة "ست الكل" للزواج من شقيقتها.