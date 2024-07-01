الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

ديانا حداد تطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "الناس الحلوة"

ديانا حداد
ديانا حداد

أطلقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "الناس الحلوة"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير  "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.

ديانا حداد 

تفاصيل أغنية الناس الحلوة

قررت ديانا حداد طرح أغنية الناس الحلوة التي كتبها محمود فاروق، ولحنها "مدين" هذه الفترة، باعتبارها مناسبة لأجواء الصيف والفرح والسهر،

حيث تقول كلماتها:

السهر والناس الحلوة

غنوة عمّالة تجيب غنوة

كل مادا القعدة بتحلى

لسه ليلنا طويل

طب ياليل اهدالي وهدّي

واحدة واحدة وبشويش عدّي

طول براحتك متّع قلبي

عيشه التفاصيل

الليلة ليليتنا

حلوة فرحتنا

سهرة صبّاحي

عالية ضحكتنا

والناس الرايقة

مزيكا وسايقة

الليلة هنعمل

اللي يبسطنا

سهرة مش لازم تتفوت

قلبي صاحي ومش بيفوت

حبة حبة القعدة احلوت

ولسه اهيه بتحلو

فرصة مش ممكن تتكرر

هيا دي اللمّة اللي تسهّر

كل ماجي اقوم مش بقدر

من جمال الجو

ديانا حداد 

ومن المنتظر أن تسعد ديانا حداد جمهورها خلال الفترة القادمة بمجموعة من الأغاني السينجل خلال موسم الصيف، لترافق أغانيها كل محبيها، وتخفف عنهم حرارة الصيف.

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