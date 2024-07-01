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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

ثقافة وفن

أحمد بتشان يطلق أحدث أعماله الغنائية "مش سوا"

أحمد بتشان
أحمد بتشان

أطلق المطرب أحمد بتشان أغنية "مش سوا" أحدث أعماله الغنائية ألبومه الجديد الذي سيتم طرحه خلال عام 2024، ويتكون من 8 أغنيات، وسيتم إطلاقه بشكل متقطع، بمعدل أغنية كل أسبوع.

أحمد بتشان 

تفاصيل أغنية مش سوا

"مش سوا" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع فهد، وإشراف عام ياسر خليل.

أحمد بتشان 

آخر أعمال أحمد بتشان

أحمد بتشان استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية جعله متواجد فى عدة حفلات غنائية كبيرة في الوطن العربى، فضلاً عن تحقيق أغنياته ملايين المشاهدات عبر يوتيوب مثل "بعد غيابه" التى اقتربت من الوصول لـ100 مليون مشاهدة، وغيرها من الأغنيات الأخرى.

وطرح أحمد بتشان خلال الفترة الماضية، عدد من الأغنيات مثل "بعد فراقك" كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدى، و"زي القمر" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

كما طرح أحمد بتشان أغنية "هقول واسمع"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسني، وتوزيع ومكس وماستر أحمد إبراهيم، وإشراف عام ياسر خليل.

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