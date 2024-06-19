سيراميكا كليوباترا ضد مودرن فيوتشر.. مباراة تحسين المراكز في الدوري المصري

تختتم مباريات اليوم بالجولة 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة نارية بين سيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر، من أجل تحسين المراكز في جدول ترتيب دوري نايل حيث يحتل مودرن فيوتشر المركز الثامن، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع .

مواجهة قوية بين سيراميكا وفيوتشر والهدف واحد

وتعد مباراة اليوم بين مودرن فيوتشر و سيراميكا كليوباترا واحدة من المباريات القوية خاصة في ظل امتلاك الفريقين لعدد من اللاعبين المميزين بجانب إدارة فنية على مستوى عالي مما زاد من رغبة الفريقين في تحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري .

سيراميكا يبحث عن العودة لسكة الانتصارات

ويبحث فريق سيراميكا كليوباترا عن العودة لسكة الانتصارات في مسابقة الدوري الممتاز، و تحقيق الفوز في مباراة اليوم في الدوري بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة السابقة أمام الزمالك بنتيجة 2-1، بعدما قدم سيراميكا مباراة قوية أمام الفارس الأبيض الذي نجح في قلب نتيجة اللقاء لصالحة.

مودرن فيوتشر يسعى للبقاء في منطقة الأمان

ويصطدم طموح سيراميكا كليوباترا في الفوز بالنقاط الثلاثة برغبة مودرن فيوتشر القوية في تحقيق الفوز أيضًا خاصة وان الفريق يطمح في مواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري من أجل البقاء في مراكز الأمان والابتعاد عن صراع الهبوط.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومورن فيوتشر في الدوري

وتنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ومورن فيوتشر في الدوري

وتذاع مباراة بيراميدز وبلدية المحلة حصريا عبر قناة 2 on time sport.