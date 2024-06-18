الثلاثاء 18 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شوط أول سلبي بين الأهلي والاتحاد بالدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة الاتحاد والأهلي الجارية بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الدوري الممتاز.

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كولر يُعلن تشكيل الأهلي في مواجهة الاتحاد

وشهدت مجربات الشوط أفضلية للاعبي الأهلي بالاستحواذ وتهديد مرمى الفريق السكندري بأكثر من كرة محققة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق - أحمد عبد القادر - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – موديست – طاهر محمد – أحمد نبيل كوكا.

وتضرب الغيابات الاتحاد السكندري أمام الأهلي، حيث يأتي على رأس الغيابات المهاجم الكونغولي كريستوفر مابولولو، وعمر الوحش بسبب الإيقاف، وفرانك الآن وتراوري لأسباب فنية.
كما يغيب عن لقاء الغد اللاعب مصطفى إبراهيم وأحمد عادل ميسي للاصابة بالتواء في الكاحل وكدمة قوية.
وجاء قرار من محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، بتوفير حافلات مجانية لنقل جماهير الاتحاد السكندرى، إلى استاد برج العرب لمؤازرة فريقها أمام الأهلي

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