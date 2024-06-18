قرار قضائي عاجل ضد أصحاب محلات أسلحة ومواد صيد شهيرة

أحالت جهات التحقيق المختصة 5 رجال أعمال من أصحاب محلات أسلحة ومواد صيد وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بجلب وحيازة وإحراز أسلحة وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لعرضها وبيعها بالمخالفة للقانون.

حملت القضية رقم 536 لسنة 2024 جنايات الزيتون وقيدت برقم 638 لسنة 2024 كلي غرب القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد يسري هندي المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية.

المتهمون في القضية هم: حامد م.ص. – 59 عاما – صاحب محل لبيع المواد الغذائية، وعبد الكريم ح. ص. – 31 عاما – سائق نقل، ومحمد ع. أ. – 37 عاما - صاحب محل أدوات صيد، وممدوح أ. ع. 32 عاما - تاجر أدوات تشطيبات، وإيهاب ر. م. 44 عاما - صاحب محل لبيع الأسلحة، ومحمد ع. م. 35 عاما - صاحب محل أدوات صيد.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهم أنهما استوردا أجزاء رئيسية لسلاح ناري - 5 تليسكوبات لا يجوز ترخيصهم، واتجرا أجزاء رئيسية لسلاح ناري 5 تليسكوبات لا يجوز ترخيصهم، وحازا وأحرزا أجزاء رئيسية لأسلحة 5 تليسكوبات لا يجوز ترخيصهم، وحازا وأحرزا أسلحة ضغط هواء 5 طبنجات ضغط هواء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

كما وجهت إلى المتهم الرابع تهم أنه اتجر أجزاء رئيسية لسلاح كاتم صوت لا يجوز ترخيصهم، وحاز وأحرز أجزاء رئيسية لأسلحة نارية كاتم صوت لا يجوز ترخيصهم.

ووجهت إلى المتهمين جميعا تهم أنهم اتجروا أجزاء رئيسية لأسلحة نارية 29 تليسكوب، وكاتم صوت لا يجوز ترخيصهم، وحازوا وأحرزوا أجزاء رئيسية لأسلحة نارية 29 تليسكوب، وكاتم صوت لا يجوز ترخيصهم، وحازوا وأحرزوا أسلحة صوت 4 طبنجات صوت قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وحازوا وأحرزوا أسلحة ضغط هواء 53 بندقية ضغط هواء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.