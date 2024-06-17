مراكز شباب البحيرة تستقبل المواطنين ثاني أيام عيد الأضحى

تواصل مراكز شباب بمحافظة البحيرة ،في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ، استقبال الرواد والمترددين والأعضاء، للإستفادة بأفضل الخدمات الترفيهية والرياضية التي تقدمها مراكز الشباب من كرنفالات احتفالية وعروض فنية والعاب رياضية وملاهي وتوزبع هدايا وألعاب على الأطفال.

ويتم استقبال رواد مراكز الشباب بالمجان ، وتنظيم الإحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد، لتشمل فقرات فنية واستعراضية، وتوزيع هدايا على الأطفال، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

ومن جانبة أشار الدكتور إبراهيم خضر - مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، إلي أنه تم رفع درجة الإستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة، وذلك في اطار الحرص على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعي، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.