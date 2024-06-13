تقدم لجامعة جنوب الوادي بتصنيف تايمز الإنجليزي

أعلن الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس،عن ظهور الجامعة في تصنيف التايمز الإنجليزي وذلك بعد صدور وثيقة 2024 ، الخاصة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة حيث تقدمت الجامعة 200 مركزا عن العام السابق وتبوئت المركز 601-800 عالميا بدلا عن 801-1000 العام الماضى بالرغم من زياة عدد الجامعات المشاركة هذا العام الى 500 جامعه.

حيث اشارت النتائج الى مشاركة الجامعة في عشر اهداف من اهداف التنمية المستدامه ضمن خطة الجامعة فى التوسع فى المشاركة الدولية فى معظم الاهداف والتى تشمل 17 هدف للأمم المتحده للتنمية المستدامة .

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي ان الجامعة شاركت فى تصنيف التنمية المستدامة هذا العام والذي ادرجت فيه 1,963 جامعة عالميا مقارنة بالعام الماضى حيث ادرجت بالتصنيف 1625 جامعة عالميا .

رئيس الجامعة

وأضاف أن الجامعة تقوم على خطة استراتيجية منبثقة من رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى التعليمي والبحثي والمجتمعي والبيئة الجامعية بشكل عام من أجل تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها.

أهداف التنمية:

وأفاد الدكتور حموده محمد دردير – رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة والمسئول الفني ، ان الجامعة حققت مراكز متقدمة في اهداف التنمية المستدامه على المستوى الدولى هذا العام حيث شاركت الجامعة فى عشر اهداف جاءت نتيجتها كالاتى : الهدف الاول لافقر : حققت الجامعة المركز 401-600 عالميا ضمن 1093 جامعة عالميا .

الهدف الثانى القضاء على الفقر : حققت الجامعة المركز 301-400 عالميا ضمن 1681 جامعة عالميا. الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاء : حققت الجامعة المركز 601-800 عالميا ضمن 1498 جامعة عالميا.

الهدف الرابع جودة التعليم : حققت الجامعة المركز 801-1000 عالميا ضمن 1681 جامعة عالميا. الهدف الخامس المساواه بين الجنسين : حققت الجامعة المركز +1001 عالميا ضمن 1361 جامعة عالميا

الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية : حققت الجامعة المركز 401 -600 عالميا ضمن 867 جامعة عالميا. الهدف السابع الطاقة النظيفة باسعار معقولة : حققت الجامعة المركز 20 عالميا ضمن 987 جامعة عالميا.

الهدف الثالث عشر التغير المناخى : حققت الجامعة المركز 401-600 عالميا ضمن 924 جامعة عالميا. الهدف الرابع عشر الحياه تحت الماء : حققت الجامعة المركز 301-400 عالميا ضمن 628 جامعة عالميا.

الهدف السابع عشر تحقيق الشراكات : حققت الجامعة المركز 201-300 عالميا ضمن 2031 جامعة عالميا. واسرد انة طبقا لمؤسسة التايمز للتصنيف الاكاديمي ، تم هذا العام حساب متوسط نتائج التصنيف لاخر عامين لضمان متابعة الجامعات لملف الاستدامه والوصول الى ادق النتائج.

وجاءت الجامعة فى المجموعة الرابعة محليا ضمن 46 جامعة محليا ظهرت فى هذا التصنيف.

و قدم الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الشكر لجميع منتسبي جامعة جنوب الوادي ولفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة والذي يشمل الدكتور حموده محمد دردير رئيس لجنة التصنيف والمسؤول الفني وممثل الجامعة للتصنيف الدولي والأعضاء الفنين .

والذي يشمل كلا من الدكتور أحمد حسن الدكتور احمد إسماعيل والدكتور حسام حرز الله والدكتور محمود سعيد، وأعضاء اللجنة لجمع وتنقيح البيانات وتشمل كلا من الاستاذ بدوي محمد والمهندس محمد عبد النعيم لما تم من انجازات فى هذا الملف الحيوى الذى يعكس ممارسات الجامعة العالمية.