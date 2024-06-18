سيراميكا يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة فيوتشر

يختتم اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، استعداداته لمواجهة فيوتشر في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة سيراميكا ضد فيوتشر بستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويؤدي سيراميكا تدريباته بشكل قوي تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني للفريق قبل لقاء الغد أمام فيوتشر ، وعمل المدرب على تصحيح أخطاء لاعبيه قبل المباراة من أجل عدم الوقوع فيها.

ويحتل فيوتشر المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

وخلال اللقاء يفتقد مودرن فيوتشر جهود لاعبه عمرو السيسي، وذلك بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام الجونة والتي انتهت بفوز مودرن فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأ مروان محسن مهاجم مودرن فيوتشر، مرحلة التدريبات في صالة الجيم للتعافي من إصابة أربطة الركبة التي غيبته عن المشاركة مع فريقه منذ 18 فبراير الماضي، بعد أثبتت الأشعة إصابة مهاجم مودرن فيوتشر بقطع في الرباط الخارجي للركبة.