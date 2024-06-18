مياه بني سويف: تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال إجازة العيد

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، عن تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً، وذلك تيسيرًا على السادة المواطنين والاهتمام بتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة.

وناشدت شركة مياه بني سويف، العملاء بضرورة التوجه لأقرب مركز شحن عدادات مسبقة الدفع لتحديث بيانات العداد قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وقبل التوجه للتحديث برجاء وضع الكارت في العداد والضغط علي الزر الأحمر.

وأعلنت شركة مياه بني سويف، عن تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً، وذلك تيسيرًا على السادة المواطنين والاهتمام بتسهيل وتيسير الخدمات المقدمة، حيث نوهت الشركة للسادة العملاء بضرورة التوجه لأقرب مركز شحن عدادات مسبقة الدفع لتحديث بيانات العداد قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وقبل التوجه للتحديث برجاء وضع الكارت في العداد والضغط علي الزر الأحمر.

وفي سياق آخر، أستقبلت شركة مياه بني سويف، برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أعضاء صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ببني سويف، وذلك لتوعية العاملين بديوان عام الشركة عن مخاطر الإدمان، حيث قاموا بجولة توعوية بمكاتب العاملين وتوعيتهم بأضرار ومخاطر الإدمان وكيفية الوقاية منه، بحضور كلا من: علاء شحاتة مشرف صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، وطه جمال طه مدير العلاقات العامة بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بمحافظة بني سويف، ووحدة متطوعى الصندوق بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك و المثمر بين كافة المؤسسات و الجهات المختلفة، و مساندة الدولة و الدعم المستمر للحملات الكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و الجهات ذات النفع العام ، لما له من خطورة كبيرة علي العاملين و مدي إنعكاسها علي أدائهم لأعمالهم الوظيفية و تأثيرها المباشر علي الخدمات المقدمة.

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