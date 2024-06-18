الثلاثاء 18 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سموحة يحقق فوزاً درامياً على الداخلية بالدوري ويقفز للمربع الذهبي

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق سموحة فوزاً دراميا على نظيره الداخلية بثلاثية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الجولة ٢٦ من الدوري الممتاز.

txt

كولر يُعلن تشكيل الأهلي في مواجهة الاتحاد

تقدم سموحة بالهدف الاول عبر لاعبه حسام حسن في الدقيقة ١٣ ، قبل أن يخطف شريف دابو ، هدف التعادل للداخلية مع الوقت البديل للشوط الأول.
ثم تقدم كريم يحيي بالهدف الثاني للداخلية من ركلة جزاء عند الدقيقة ٤٨.

وعند الوقت الضائع سجل حسام حسن  هدف التعادل لسموحة ، قبل أن ينجح جونيور اجايي في تسجيل ثالث اهداف سموحة والفوز باللقاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 38 نقطة في الترتيب الثالث ، بينما احتل الداخلية الترتيب الثامن عشر والاخير.

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري
الجريدة الورقية