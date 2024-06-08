منتخب مصر يخوض تدريب صباحي قبل السفر لغينيا بيساو عصر اليوم

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريب صباحي باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وتغادر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم على متن طائرة خاصة إلى غينيا بيساو لمواجهتها يوم الإثنين المقبل .

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قد استأنف في الرابعة عصر أمس الجمعة تدريباته استعدادا لمواجهة غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

كان منتخب مصر ، خاض مباراة أول أمس الخميس امام منتخب بوركينا فاسو انتهت بفوز الفراعنة ٢ - ١ ، ليتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ٩ نقاط بينما احتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد ٥ نقاط ثم بوركينا فاسو ثالثا برصيد ٤ نقاط ثم سيراليون برصيد ٤ نقاط و إثيوبيا خامسا برصيد نقطتين و جيبوتي في المركز السادس و الأخير بدون نقاط .

خاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الخميس تدريبات جرى حول الملعب لمدة ١٠ دقائق ثم جلسات استشفاء ، بينما أدي باقي اللاعبين تدريباتهم والتي شهدت جمل فنية ثم تقسيمة .

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال عبدالواحد ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو

وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا.