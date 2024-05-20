محافظ أسيوط يشهد الإحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة العامة بكلية طب الأزهر

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي نظمته مديرية العمل بالتنسيق مع كلية الطب جامعة الأزهر بقاعة المؤتمرات بالكلية تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وحسن شحاتة وزير العمل ومحافظ أسيوط والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ضمن مبادرة وزارة العمل "سلامتك تهمنا" بهدف إلقاء الضوء على مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية والحد من مخاطر بيئة العمل في كافة القطاعات بالمجتمع بجميع المحافظات في ظل الجمهورية الجديدة وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب الأزهر والدكتور مصطفى عبده شتات عميد طب الأزهر السابق وعلي سيد وكيل وزارة العمل والمهندس إسلام حمدي ممثل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والمهندس خالد المرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والكيميائي إسلام حمدي إبراهيم أخصائي سلامة وصحة مهنية والدكتور عزة صلاح مدير السلامة والصحة المهنية بمستشفى جامعة الأزهر وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق مدينة أسيوط وممثلي الشركات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن.

حيث بدأت الفعاليات بتفقد محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر لمعرض أدوات ومهمات ومستلزمات السلامة والصحة المهنية لبعض الشركات بالمحافظة واستمع الى شرح من مسئولي تلك الشركات لأهم أدوات السلامة والصحة المهنية التى يتم إستخدامها لتوفير بيئة آمنة للعمال وتم استكمال الفعاليات بعقد ندوة "سلامتك تهمنا" لإلقاء الضوء مفاهيم السلامة والصحة المهنية والتي بدأت بالسلام الجمهورية وكلمات الترحيب بالضيوف.

وخلال كلمته عبر محافظ أسيوط عن سعادته للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية لافتًا إلى أن القيادة السياسية تسعى جاهدة كي يكون لدى كل مواطن مصري القدر الكافي والوعي اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على رأس المال البشري والمادي بإعتبارهما قطبي العملية الإنتاجية موضحًا أن ملف السلامة والصحة المهنية يعد من الملفات الحاضرة دائمًا في أجندة عمل الحكومة في الفترة الحالية، حيث تتم المراجعة الدورية من قبل رئاسة مجلس الوزراء لجهود المحافظات في هذا المجال، لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، والتزامها بتوفير كافة إجراءات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين بها.

وأكد اللواء عصام سعد أهمية نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة وتأمين بيئة العمل وتطبيق الأساليب الخاصة بها والالتزام بها بكافة مواقع العمل حفاظاً على حياة العاملين بها والمحيطين بهم وتحسين بيئة العمل وزيادة معدلات الانتاج، موجهًا الشكر لجامعة الأزهر على إستضافتها لهذه الفعاليات كما وجه الشكر لمديرية العمل على تنظيم الفعالية مطالبًا بتفعيل برامج التوعية والتدريب المختلفة بكافة مواقع العمل بالاستعانة بذوى الخبرة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة من كل مكروه وسوء وأن ينعم عليها بالإزدهار والخير الدائم الوفير.

من جانبه نقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر للحضور، مؤكدًا على عناية الشرع على الدوام بصحة الإنسان وتحريم كل ما يضر بالصحة ويؤثر عليها أو ما يعرضها للمخاطر أو الهلاك، حيث جعل الله حفظ النفس إحدى الكليات الخمس الواجب حفظها، فصحة الأبدان تقدم على صحة الأديان، طبقا للقاعدة الشرعية، مثمنًا عناية رئيس الجمهورية بالاهتمام بالصحة العامة بشكل عام وبسلامة وصحة المواطنين بشكل خاص، من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التى تعنى بذلك داعيًا المولى عز وجل بسلامة وصحة الجميع على الدوام.

فيما نقل علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط تحيات حسن شحاتة وزير العمل للحضور وجه شكره لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر لمديرية العمل وحرصه على المشاركة في كافة الفعاليات وإزالة أية معوقات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكدًا حرص مديرية العمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للاهتمام بحقوق العاملين وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في الشركات والمصانع والعاملين بها لحماية العنصر البشري من المخاطر في بيئة العمل والمنشآت وتوفير بيئة آمنة تحقق الوقاية للعنصر البشري.

وفى الختام قدم نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الهدايا التذكارية للواء عصام سعد محافظ أسيوط والضيوف مقدمًا جزيل الشكر لكل المنظمين والقائمين على الفاعلية.