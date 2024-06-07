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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام حسن يعلق على إصابة إمام عاشور

احتفال لاعبو منتخب
احتفال لاعبو منتخب مصر

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن تفاصيل إصابة إمام عاشور نجم وسط الفراعنة في مباراة بوركينا فاسو ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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قال حسام حسن في تصريحات بعد المباراة: إمام عاشور اشتكى من إجهاد ف العضلة الضامة ولم ترتقي لاصابة وسيكون جاهزا خلال يومين او ثلاثة.

وتابع: أمامنا فترة قصيرة سنخوض استشفاء غدا ثم سنتدرب لغينيا وارى ان اللاعبين ظهروا بشكل مميز بعد فترة الراحة السلبية التي حصلوا عليها بعد انتهاء بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأكمل: أعتقد أن الناس شاهدت العمل التكتيكي وكان بمقدورنا زيادة النتيجة غير أن لنا ركلة جزاء.

وواصل حسام حسن: المباراة كان من الممكن أن تفلت ولكن هذا وقت الجهاز الفني بالتدخل الذي حدث من خلال التغييرات التي أعادت لنا وسط الملعب مرة أخرى.

وكان إمام عاشور خرج في الشوط الثاني من مباراة بوركينا فاسو بعد شعوره بآلام، خلال انتصار الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

ورفع منتخب مصر بقيادة حسام حسن  رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بعد تحقيقه الانتصار في 3 مباريات.

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