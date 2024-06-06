موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو الليلة والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو، غدا الخميس الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، وذلك على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

وبالحديث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، فتنقل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، بالإضافة إلى قناتي «أون تايم سبورت 1»، و«ssc» السعودية.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو



1 - منتخب مصر 6 نقاط

2 - منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3 - منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4 - منتخب سيراليون نقطة

5 - منتخب إثيوبيا نقطة

6 - منتخب جيبوتي 0 نقاط



وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

