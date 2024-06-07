عيب يا جماعة.. ياسمين عز توجه رسالة مواساة لمحمد الشناوي (فيديو)

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة مواساة للاعب الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي بعد لومه على الإعلام بسبب السؤال عن من يحرس مرمى منتخب مصر دون أن يقول له أحد “حمدالله على السلامة بعد عودته من الإ صابة”

احنا بنقولك حمدلله على سلامتك والف سلامة

وأضافت ياسمين عز، ببرنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،:"اوعى تتضايق.. احنا بنقولك حمدلله على سلامتك والف سلامة على الإصابة.. انشالله القطة السودا وأنت لأه.. عيب يا جماعة الراجل راجع من إصابة لازم نقوله حمدالله ع السلامة".



وتابعت ياسمين عز :"أشكر الجهاز الطبي بالكامل في النادي والمنتخب، وكل من وقف بجانبي لأعود من الإصابة سريعاً ولن أستطيع أن أمنحهم حقهم".

كشف نادر السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن اختياره للحارس الأنسب للفراعنة أمام بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على استاد القاهرة الدولي.

وقال نادر السيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس المذاع على قناة "المحور": "مباراة بوركينا فاسو مهمة للغاية وعلينا تحقيق الثلاث نقاط".

وأكمل: "علينا عدم الاعتماد على الماضي والجيل الحالي قوي وينقصه فقط التتويج بكأس الأمم الإفريقية".



وأدرف: "الجيل الحالي وصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية مرتين، وتأهل مرة لكأس العالم 2018، وأتمنى لهم التتويج بكأس الأمم القادمة".

وواصل: "في الوقت الحالي لدينا خيارات عديدة في مركز حراسة المرمى، هناك محمد والشناوي حارس متميز وشوبير أيضا يقدم مستوى جيد ولكنه تنقصه الخبرات الدولية".

وأتم: "محمد الشناوي لديه رصيد كبير يسمح له بالتواجد في مرمى منتخب مصر في حال جاهزيته بدنيا وطبيا فهو يستحق التواجد وشوبير متميز ولكنه لا يمتلك الخبرات الدولية".