أبو مسلم: حسام حسن كان ذكيا في اختيار طريقة اللعب أمام بوركينا فاسو



أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة كان ذكيًا في اختيار طريقة اللعب أمام بوركينا فاسو.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجميع لم يتوقع تشكيل وخطة منتخب مصر، وهذا يحتسب لجرأة المدرب، الذي يتواجد منذ فترة قريبة مع المنتخب".

وأضاف: "إن لم تكن لديك الأدوات وجودة اللاعبين التي تمنح المرونة في الملعب ستكون هناك أزمة عند تغيير طريقة اللعب".

وتابع: "لدينا قائمة لاعبين قوية، ومحمد صلاح كانت عليه مراقبة من ثنائي دفاعي في مباراة بوركينا فاسو".

وأكمل: "حلم المصريين هو التأهل لكأس العالم، وهناك مباريات تُكسب ولا تُلعب، وبعد التأهل لكأس العالم ستكون هناك فترة نتكمن خلالها من تصحيح الأوضاع".

وواصل: "معدل الأعمار في منتخب مصر كبير، وعلينا أن نمر بهذه المرحلة الآن، ثم نحاول بعد ذلك تغيير الأمور، وحينها الضغوط ستقول أقل على حسام حسن".

واستطرد: "حسام حسن كان ذكيًا في طريقة اللعب أمام بوركينا فاسو، الذي يهاجم بلاعب واحد، لذا قرر مدرب منتخب مصر تخفيض عدد اللاعبين في خط الدفاع".

وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "من الصعب ضم لاعبين ليس لديهم خبرات في المعسكر الحالي، وحسام حسن يحاول الاستعانة بأفضل الحلول لديه".