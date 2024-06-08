محمد صلاح مش مبسوط.. عمرو أديب يعلق على أداء منتخب مصر (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب إنه لاحظ أن هناك شيئًَا غريبًا يتعلق بقائد منتخب مصر محمد صلاح، خلال مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

اتحادة الكرة المصري لا يدافع عن محمد صلاح

وقال عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية»، المعروض عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة: «صلاح مش مبسوط أوى، مش ده صلاح اللي الابتسامة دايمًا على وجهه، في حاجة متغيرة في صلاح، في شيء هو مش مرتاح له، إيه هو معرفش، أنا بكلمك على إحساس»، مشيرا إلى أن اتحادة الكرة المصري لا يدافع عن الهجوم الذي يتعرض له محمد صلاح.

ووجه عمرو أديب رسالة إلى جمهور النادي الأهلي، قائلًا: «متبقوش جمهور بياع، فجأة خلاص مش عايزين محمد الشناوي تاني، مصطفى شوبير على عينا وراسنا، إنما الشناوي هو حارس مصر».

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر السفر إلى غينيا غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



وح قق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفي منتخب مصر في الدقيقة الثالثة من ضربة رأسية، ثم عزز بهدف ثانٍ في الدقيقة السابعة بعد استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع بوركينا فاسو أتبعها بتسديدة أرضية سكنت مرمى المنتخب الملقب بالأحصنة وقلص لاسانا تراوري النتيجة بعدما سجل هدفًا لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 56.

ويؤدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة بوركينا فاسو أمس للتخلص من آثار الإجهاد بعد المجهود الكبير في المباراة التي أقيمت في أجواء شديدة الحرارة، فيما يحصل الفريق على راحة من تدريبات الكرة.

جدير بالذكر أن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، أعلن عن تأجيل سفر بعثة منتخب مصر لغينيا بيساو لمدة 24 ساعة، وذلك بعد تخطي الفراعنة نظيره بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.