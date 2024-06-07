"إعلام القاهرة" تناقش رسالة ماجستير عن تأثير التسويق على السلوك الشرائي غدًا

تناقش كلية الإعلام جامعة القاهرة، غدًا السبت، رسالة ماجستير عن تأثير العوامل التسويقية على السلوك الشرائي غير المخطط للمتسوق المصري.

أعدت الرسالة علياء خالد محمد حلمي كمال الشباسي، المعيدة بقسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام جامعة القاهرة للحصول على درجة الماجستير في الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان.

الدكتورة علياء سامي

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة سلوى سليمان عبد الحميد، أستاذ بكلية الإعلام جامعة عين شمس، مناقشاً ورئيساً، والدكتورة علياء سامي عبد الفتاح أستاذ العلاقات العامة والإعلان المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مشرفا، والدكتورة إيمان أسامة أحمد أستاذ العلاقات العامة والإعلان المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشــًا.

الدكتورة إيمان عبد التواب

وتشرف على رسالة الماجستير الدكتورة علياء سامي، أستاذ العلاقات العامة والإعلان في الكلية، والدكتورة إيمان عبد التواب، مدرس العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام.

وتعقد المناقشة تمام الساعة الخامسة عصر يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 بقاعة المؤتمرات في كلية الإعلام جامعة القاهرة.

نتائج رسالة "إعلام القاهرة" عن تأثير التسويق على السلوك الشرائي

الباحثة علياء الشباسي

ويتضح من الدراسة أن الشراء غير المخطط ينبع غالبًا من متعة عملية التسوق، ويلاحظ أن المتسوقين يميلون نحو الاستجابة لضغط أفراد الأسرة (Stimulus الموجودين معهم خلال التسوق، فيقومون بشراء منتجات لم يكونوا ينوون شرائها (Response) ويهدفون بذلك عدم تخريب فرحة التسوق لديهم أو لأنهم يتمنون لأفراد الأسرة الاستمتاع بالتسوق بنفس القدر (Organism)، وهو ما ينعكس في النهاية على تجربة المتسوق الشرائية ويزيد من إحساسه بالراحة أثناء التسوق مما يدعم أهمية العوامل الذاتية في الشراء غير المخطط.

ويعكس تأثير الراحة خلال عمليات التسوق أهمية كبيرة في دفع المتسوقين لاتخاذ قرارات الشراء غير المخططة، وتظهر الراحة على شكل محفزات مثل سهولة التجول في المتجر ووجود ممرات واسعة وعربات تسوق ذات جودة عالية (Stimulus).

وأظهرت الرسالة أن هذه العوامل تشجع المتسوق على البقاء لفترة أطول بالمتجر، وبالتالي التعرض لبضائع أكثر، وتقييم البدائل، وتذكر المنتجات التي يحتاجونها عند رؤيتها Reminded Impulse Buying، أو الشعور باهمية الاستفادة Suggested Impulse Buying من منتج ما (Organism) ، كما تعزز فرص اكتشاف المزيد من المنتجات، مما يسهم في النهاية في اتخاذ قرارات الشراء غير المخططة التي لم تكن ممكنة لولا تقييمات المتسوق الداخلية أثناء عملية الشراء.

وتظهر النتائج أيضا أن وجود سياسة استبدال واسترجاع يُعزز شعور المتسوق بالأمان أثناء اتخاذ قرارات الشراء الفورية، حيث يتجنب المتسوقون الغموض ويفضلون الوضوح، وتوفير السياسات المرنة تساهم في تحفيز الشراء غير المخطط.

وترتبط هذه النتائج بشكل كبير بمدى تأثير العوامل الذاتية على قرارات الشراء، حيث يسعى المتسوق للحفاظ على استقراره الداخلي والأمان أثناء هذه العمليات، وبالتالي فهي تعتبر المحرك الأساسي والرئيسي للشراء غير المخطط في الختام، بالنظر إلى التساؤل الرئيسي للدراسة حول تأثير العوامل التسويقية على الشراء غير المخطط لدى المتسوق المصري، يمكن القول إن العوامل التسويقية تمارس تأثيرا على الشراء غير المخطط، ولكنها تعتبر مجرد حوافز (Stimulus).