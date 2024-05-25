الجمعية الإفريقية تكرم 100 شخص من ذوي الهمم

احتفالًا بيوم إفريقيا..

تحتفل الجمعية الإفريقية، اليوم السبت الموافق 25 مايو بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية “الاتحاد الإفريقي”، المعروف بـ"يوم إفريقيا"، بتكريم 100 مصري/ة من ذوي الهمم.

من المتوقع حضور كل من: “السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية، الدكتورة آمنة فزاع مندوب عام الجمعية ورئيسة نادي المراة، الدكتورة رجاء الحجرى مؤوسسة ملتقي أولاد مصر لذوي الهمم، المهندس أيمن فتحي ممثل مجتمعات مستدامة”.

الجمعية الإفريقية

تنظم ملتقى أولاد مصر الأول لرعاية الشباب من ذوي الهمم، برعاية الجمعية الأفريقية، احتفالًا بيوم إفريقيا، بمشاركة 100 مصري/ة من ذوي الهمم من الاعاقات الحركية و الذهنية و صعوبات التعلم والتوحد، حيث تتراوح أعمارهم ما بين 15 - 55 عامًا.

سيشمل برنامج الاحتفال: السلام الوطني لمصر- آيات من الذكر الحكيم- محاضرة عن أهمية المجتمعات المستدامة وبعد ذلك جلسة حوارية مع أبطال ذوي الهمم، يليها محاضرة عن الذكاء الأصطناعي لدكتورة نيفين مكرم، وجلسة عنوان التكنولوجيا وأدوات التمكين الرقمي، ومحاضرة عن الصحة النفسية ستقدمها الدكتورة آمنة فزاع، وستتخم اليوم بحلقة نقاشية عن فنون الدفاع عن النفس لـ “كابتن الرشيدي”.

عن ملتقى أولاد مصر



يهدف الملتقى دعم أفكار شباب ذوي الهمم من مصر، و إتاحة الفرصة لهم لتنمية مهاراتهم سواء كانت تكنولوجية او نفسية او رياضية او حتى مهارات يدوية، و ذلك في إطار اهداف التنمية المستدامة لتمكين الشباب من الجنسين و خاصة ذوي الهمم .

يقدم برامج الملتقى دعمًا كبيرة لذوي الهمم، ما بين جلسات نقاشية ومحاضرات في مجالات التنمية المستدامة والصحة النفسية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرياضات الدافعية.

يوم إفريقيا

في 25 مايو 1963 في أديس أبابا، إثيوبيا، وافقت 32 دولة أفريقية حققت الاستقلال في ذلك الوقت لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، فيما إنضم 21 عضوا تدريجيا لتصل إلى ما مجموعه 53 دولة منذ إنشاء الإتحاد الأفريقي في عام 2002.

وفي 9 يوليو 2011، أصبح جنوب السودان العضو الرابع والخمسون في الاتحاد الإفريقي.

جاءت فكرة الاحتفال بيوم أفريقيا بعد انعقاد المؤتمر الأول للدول الفريقية المستقلة في أكرا عاصمة غانا فى 15 أبريل 1958، وعقده رئيس وزراء غانا الدكتور كوامى نكروما، وضم ممثلين من مصر “التي كانت آنذاك جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة”، واثيوبيا، ليبيريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس واتحاد شعوب الكاميرون والبلد المضيف غانا، وعرض المؤتمر التقدم الذى أحرزته حركات التحرير في القارة الأفريقية، ودعا المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية أفريقي.

جاء الغرض من تحديد يوم إفريقيا لترمز إلى تصميم شعب إفريقيا على تحرير نفسه من السيطرة والاستغلال الأجانب.

فيما أنشئ الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي في يوليو 2002، وكانت مصر من أولى الدول الموقعة والمصدقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.