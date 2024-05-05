البابا تواضروس الثاني عن برقية تهنئة الرئيس: "مشاعر تربط الإنسان بوطنه"

علق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على برقية التهنئة التي بعثها الرئيس عبدالفتاح السيسي إياها، بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا: "الرئيس السيسي إنسان مُجامِل ومشارك في كل المناسبات، وهو ما يظهر في مناسبات مثل عيد القيامة وعيد الميلاد".

وأضاف، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف: "الرئيس السيسي أرسل مندوبًا حضر الصلاة بالأمس، وأرسل برقية رقيقة لنا، وأرسل برقية لكل الأقباط الموجودين في كنائس دول كثيرة حول العالم، وفي الحقيقة.. هذه المشاعر تربط الإنسان بالوطن، وهذا أمر مفرح ونصلي حتى يديمه الله".

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "من المهم جدًا أن نحافظ على بلادنا، نرى دولًا كثيرة في العالم تتعرض للحروب والصراعات والعنف وعدم الأمان وعدم الاستقرار، وهو ما يجعلنا نعي أهمية الحفاظ على مصر واستقرارها".

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلى أقباط مصر بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته على فيسبوك: “كل عام وأقباط مصر بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد، كل عام والمصريون هم القدوة والمثل في التآخي والتعايش”.

وتابع: “سائلين الله أن يديم على الوطن وحدته، ويشمل أبناءه بحفظه ورعايته، وأن يمُن علينا بالخير والبركة والازدهار”.

