الفريق الطبي بمستشفى ادكو ينجح فى استئصال ورم وزنه 8 كجم

نجح الفريق الطبي بمستشفى ادكو المركزي فى انقاذ حياة سيدة من خلال إجراء جراحة متقدمة، حيث استقبلت المستشفى سيدة تبلغ من العمر 35 عام تعاني من آلام اسفل البطن ومن نزيف حاد، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة وإجراء كافة الأشعة والتحاليل اللازمه، وتبين وجود ورم ليفى بالرحم .



وتم تجهيز الحالة وإجراء عملية لاستئصال الرحم والورم الذي بلغ وزنه حوالي 8 كيلو تقريبًا، وقام بإجراء هذه الجراحة فريق طبي مكون من: فريق النساء، الدكتور محمد العريان، والدكتورة نيرة فتحي، والدكتور محمد نادي، والدكتورة رانيا سنهوري.

وفريق الجراحة الدكتور أحمد فريد، والدكتورة شيماء خالد، والدكتور محمد خيري، والدكتور کامل راشد، أخصائي التخدير وفني تخدير، والدكتور زينب عید، وتمريض أحلام أحمد، وسومة عبد الرؤوف، وبسمة الغراب، وتمريض قسم النساء، رضا غانم عکاشة، وهدير السيد عبدالنبي.

ومن جانبه أشاد الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بكافة الجهود التي تمت، وبجهود الفريق الطبي المشارك في إنقاذ المريضة وإجراء هذه العملية، موجهًا الشكر للدكتور أحمد الجميل مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور سعيد عوض، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور أحمد خضر مدير المستشفى، وللفريق الطبي والفريق المعاون، وكافة العاملين بالمستشفى، مثمنًا جهودهم ومتمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح.