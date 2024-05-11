عمرو أديب: لعنة مصر هي الموظفين (فيديو)

شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على الموظفين بسبب أدائهم السيء في الأعمل المنوطة بهم قائلا: “ لعنة مصر هي الموظفين”

وقال عمرو أديب، ببرنامجه «الحكاية»، على فضائية MBC مصر، الجمعة:«الموظف اللي قاعد وما بيشتغلش وبيقبض وبياخد أرباح..أنتوا مش بتشوفوا القطاع الخاص بيشتغل إزاي؟؟، إشمعنى دول بيكسبوا، وشركات الحكومة بتخسر».

الجرأة في التخلص من هذا الحمل محتاجينها تزيد شوية

وتابع عمرو أديب،: «الجرأة في التخلص من هذا الحمل محتاجينها تزيد شوية، هتبيع هتبيع، أنا عارف في ناس هتقولك إنت عايز تبيع مصر؟!».



وأردف عمرو أديب،: «أنا قلت قبل كده الأزمة الاقتصادية مش هتتحل غير لما تبيع حاجة، وهو ده اللي حصل، هل الصادرات قفزت؟! كل هذه الأشياء محتاجة وقت».

واختتم: «الناس في مصرعارفة الحل، لكن القوى اللي ضد التغيير هي المانعة إن ده يحدث، عشان واحد ياخد آخر السنة أرباح ألفين جنيه يهد بلد بحالها!».

وفي سياق آخر، قال الإعلامي عمرو أديب، إن حياة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أنه كان هناك اجتماع بين السادات وبيجن، وفي نفس الوقت القوات الإسرائيلية كانت تقتحم لبنان، معلقًا: "الإسرائيلي لا عنده عهد ولا كلمة هو ميعرفش إلا مصلحته".

الإسرائيلي ممكن يعمل أي حاجة

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن هناك توقعات أن يحدث خلخلة في الوضع في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، معلقًا: "الإسرائيلي ممكن يعمل أي حاجة".

ولفت عمرو أديب إلى أن مصر تبذل جهدًا خرافيًا في مفاوضات غزة لأنها تتعامل مع طرفين رافضين، مضيفا: "مصر يهمها جدا أنها توصل لحل لأنه هيشيل من عليها حمل تاريخي، والإسرائيلي والفلسطيني يثقوا في مصر جدا".