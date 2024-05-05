"الصحة": مسابقة "تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة" لإيجاد أفكار جديدة

تحدث الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، عن مسابقة شبابية على مستوى الجامعات المصرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان، موضحًا أن هذه المسابقة تأتي للبحث عن دراسة أعمق وحلول لمشكلات مثل تنظيم الأسرة، مؤكدًا أنه تم إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة لإيجاد أفكار جديدة للتوعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية.

وأوضح “توفيق”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على قناة “دي أم سي”، أنه تم إطلاق هذه المسابقة لتوعية ببعض القضايا الأخرى، مشددًا على أنه يتم استهداف في هذه المسابقة مجموعة مهمة جدًا في المجتمع لهم تأثير داخل وخارج الجامعة ويمتلكون قدرات ابتكارية مهمة ويأتى ذلك بعد التدريب، مضيفًا: “نقوم بإعداد تدريب للطلاب”.

ونوه بأنه حتى يتم قبول الطلاب في هذه المسابقة هناك عدد من الاشتراطات وهي أن يكون لديهم فكرة مختلفة للتواصل المجتمعي أو استخدام التكنولوجيا للتوعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية والقضايا الأخرى، كما أنه لابد أن يتم القبول بهذه المسابقة أن يكون للطالب سابقة أعمال مثل التطوع.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء ، لمتابعة آخر تطورات العمل بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق نائب الوزير للسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتور عمرو حسن مستشار الوزير لشئون السكان، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول آخر المستجدات في تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، وشدد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر بين المجلس القومي للسكان ، وقطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، وكافة الجهات الشريكة،بالإضافة إلى إعداد تقييم بشكل دوري للوقوف على ما تم تحقيقه من أهداف وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير وجه بتكثيف حملات التوعية ، متضمنة رسائل توعوية عن القضية السكانية، يشارك فيها كافة الجهات والهيئات والوزرات المعنية، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة والتنمية باعتبارها مشروع قومي يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل الوصول إلى نتائج واضحة.