للعام الثاني| طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتوعية بنظافة الأيدي

نظم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع رابطة الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالقاهرة الاحتفالية الثانية باليوم العالمي للتوعية بنظافة الأيدي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات،

وبحضور الدكتورة رانيا صلاح وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة السويد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة برئاسة الدكتورة مها حمدی رئيس القسم والرابطة.

وتناولت الاحتفالية مناقشة لعدد من الموضوعات الهامة منها أهمية نظافة الأيدي في منع انتشار العدوى والتحديات المتوقعة في تطبيق هذا الإجراء الحيوي

بمشاركة نخبة متحدثين من اساتذة الميكروبيولوجى واستشاريين مكافحة العدوى من كليات الطب.

وتم عرض قصة نجاح مشروع تحسين مركز الرعاية الصحية في مدينة بدر والتي قدمتها الدكتورة ريهام حسن أحد خريجي دبلومة مكافحة العدوى الممنوحة من قسم الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة عام 2023 .

فعاليات احتفالية التوعية بالأيدي النظيفة في طب عين شمس

وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرض مجموعتين من طلبة كلية طب عين شمس عروضاً تلخص تجاربهم التدريبية داخل قسم الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة في تعلم الطرق المثلى لنظافة الأيدي وتقييم كفاءة الطرق بعد إجرائها باستخدام الاختبارات المعملية وقد تم تدريبهم على يد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في القسم ومجموعة من زملائهم الذين خاضوا التدريب العام الماضي للتأكيد على أهمية تطبيق التعلم من خلال إستراتيجية تدريس الأقران باعتباره أحد معايير جودة التعليم الطبي.

و اختتمت الدكتورة مها حمدى الإحتفالية بعرض لأهم توصيات اليوم العلمي ومنها أن ممارسة نظافة الأيدي وسيلة بسيطة وفعالة لمنع ومكافحة العدوى المرتبطة بتقديم الرعاية الصحية، كما أنها مسؤولية مشتركة يستفيد منها الأطباء والمرضى والمجتمع بأكمله.

وأشارت لإيجابيات التعليم المدمج والذى يحسن من جودة العملية التعليمية سواء كان وجهاً لوجه أو أونلاين عبر الإنترنت باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة، مع تقليل السلبيات لكل منهما ويوفر مرونة وتجارب تعلم شخصية وفرص للتعاون والتفاعل بشكل أفضل.



وشهدت الاحتفالية مشاركة كبيرة لقرابة ٨٠ عضو من مختلف الفئات من اساتذة الميكروبيولوجى واستشاريي مكافحة العدوى من أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب جامعة عين شمس وكليات أخرى في تخصصات الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، وممارسى مكافحة العدوى من رؤساء أقسام و استشاريون و أخصائيون ومنسقون من عدة جهات مثل مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، وامانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى أطباء بشريين من عدة تخصصات وأطباء الأسنان واخصائيي التمريض ومتخصصي المعامل من المعامل المركزية الخاصة بالقوات المسلحة وقطاع الخدمات الطبية في وزارة الداخلية ووزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الطبية وعدد من طلبة كلية الطب مما أضاف إثراء و تكامل بين التخصصات.