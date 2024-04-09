64 منشأة صحية لتأمين عيد الفطر.. إعلان حالة الطوارئ بهيئة الرعاية بالأقصر

حالة طوارىء .. رفعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2024، وذلك من خلال عمل 64 منشأة صحية وخدمية طوال أيام العيد.

ووجهت إدارة الهيئة باستمرار العمل بجميع المستشفيات على مدار 24 ساعة وطوال أيام العيد خاصة اقسام الطوارئ والاستقبال وكافة الاقسام الحرجة والعاجلة واقسام الكلي والعمليات والعنايات والحضانات .

وأعلنت أن كافة الوحدات والمراكز الأولية تستقبل الحالات الطارئة خلال الفترة الصباحية وحتى الساعة الثامنة مساء في أول ايام العيد بجانب تشغيل عدد من المراكز الكبرى علي مدار 24 ساعة ايضا وبدء العمل بعيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية بالمستشفيات بدأ من يوم السبت المقبل.

وعليه يستمر العمل أيضاً بمبادرة رمضانك صحة وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لاصحاب الأمراض المزمنة طوال أيام العيد.

كما تم تكثيف الجولات المرورية بكافة المنشآت الصحية بقيادة دكتور "احمد البرعي" المشرف العام على فرع الأقصر برفقة كل من مدير إدارة الرعاية الثانوية دكتور "محمد عبد الهادي" ومدير إدارة الرعاية الأولية دكتور "احمد حماد" ومدير إدارة رضاء المنتفعين دكتور "كيرلس طلعت "، ومدير إدارة الموارد البشريةدكتورة "هاجر محمد".



يأتي هذا بالإضافة إلى عدد من من مديري الإدارات والأقسام المعنية للتاكد من جاهزية المنشآت وتوافر المستلزمات والارصدة وانتظام تواجد الفرق الطبية وتطبيق الخطط المعتمدة للطوارئ بالعيد.

وانعقدت انعقدت الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ علي مدار الساعة داخل مبني فرع الهيئة من خلال أعضاء الغرف لاستقبال أية بلاغات أو شكاوى علي مدار اليوم والتنسيق المستمر مع غرفة الإسعاف والشبكة الوطنية بالإضافةإلى الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ برئاسة الهيئة بقيادة دكتور احمد السبكي رئيس الهيئة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس.

شملت خطة الطوارئ ايضا بشكل العام التأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية والامصال وتوافر فصائل الدم ومشتقاته والمحاليل ومخزون السولار والأكسجين مع المتابعة المستمرة لرصد ومتابعة الأعطال اول باول لسرعة اتخاذ اللازم .